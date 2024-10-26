科學人／推出全球首支單晶片隨身碟！ 群聯創辦人談未來AI市場需求

來自馬來西亞的潘健成，懷著出人頭地的夢想來到台灣求學，26歲創立群聯電子，也在台灣落地生根。如今，群聯電子市值超過1218億元台幣，是快閃記憶體（NAND Flash）及固態硬碟（SSD）控制晶片的領導廠商，全球出貨的SSD每四台就有一台裝著群聯的晶片。

求學期間半工半讀的潘健成，深知僑生在台生活不易，創業成功後捐助獎學金給母校交通大學、僑生聯誼會，以及馬來西亞華文獨立中學，協助來台發展的馬來西亞學子。在企業經營上，潘健成更把人才培育放在首位，提供有想法的員工機會，讓努力的員工能過更好的生活。工程師出身的潘健成，堅信科學是進步的根源。群聯電子有4000多名員工，研發人員就逾3000名，堅持創新是群聯電子的DNA，也讓群聯的獲利連年成長。

林詠翔（以下稱Vincent）： 群聯電子當初因為研發出第一支隨身碟而舉世聞名，能否和我們分享當時研發背後的故事？

潘健成（以下稱潘）： 2000年11月我剛創業不久，德國的貿易商問我們是否有這種插拔方便的資料儲存裝置（也就是現在的USB）。當時我覺得很簡單，就像讀卡機加上記憶卡（SM卡），只要把晶片改裝整合就可以了。我們花了幾個月研發，就做出Pen Drive這個產品，初期市場反應不如預期，畢竟當時16MB就高達3000元台幣，但我們相信這個產品勢必取代3.5吋磁碟片，會是市場上的迫切需求，終將成功。堅持九個月後，訂單很快就來到一個月兩萬支，隔年每月出貨量達20萬支。

Vincent： 你是怎麼確定市場有需求而持續堅持，不是自我麻醉？

潘： 這要回歸到創新的本質，就是解決問題。舉例來說，我們做出USB之後，有人建議在USB上加藍牙、Wi-Fi等功能，當時我們覺得不錯，嘗試了一下，但後來發現這些功能並不符合市場需求。原因很簡單，用戶買USB就是為了儲存資料，而不是為了其他附加功能。所以現在每當有新想法時，我都會問團隊：「你會不會用這個產品？什麼時候會用？」如果大家都覺得這是真正的需求，我們就會投入資源去實現並堅持。

Vincent： 人工智慧（AI）顯然會是下一個充滿需求的市場，你怎麼看待AI的未來發展？

潘： AI和我們過往獲取資訊的方式有翻天覆地的差距。過往你google的內容會產生一連串的搜尋結果，自己讀過後才知道哪些是你要的；AI的革命性在於你問它一個問題，它會幫你讀了以後直接給你答案，並提供參考來源讓你深入鑽研。我認為未來三、五年內，AI會大幅提高效率，讓我們在更短時間內完成更多事情。你甚至會發現，如果沒有AI，什麼事情都無法運作。就像手機一樣，20年前的人可能沒辦法想像我們現在機不離身。未來AI會把我們日常生活中所有的需要串接起來，使我們的生活更加便利，例如你問AI附近哪裡有好吃的餐廳，它可能直接幫你叫車，載你過去。

Vincent： 這樣看來，AI的普及將勢不可擋。在這種大趨勢下，群聯有什麼樣的計畫？

潘： 首先，我們會持續在企業級的SSD儲存技術上佈局，因為隨著AI技術的普及，資料的產出速度會大幅增加，其中包含文字、圖片甚至影片，對於儲存的需求也會爆炸性增長。就像人口變多了勢必需要更多的米，群聯的技術在這方面將會有非常廣泛的機會和市場空間。

我們觀察到，提供AI解決方案是一個利基，為了追求大型語言模型（LLM）的算力，伺服器和圖形處理器的建置成本可能高達數千萬元，這對台灣中小企業為主的生態將是挑戰。我們研發了一個同時包含軟硬體的解決方案aiDAPTIV+，透過軟體設計把SSD當做動態隨機存取記憶體（DRAM）使用，降低對高頻寬記憶體（HBM）與DRAM的需求，建置成本依據算力與模型運算大小，只需150~300萬元，大幅降低AI落地應用的門檻。這樣一來，中小企業也能享受AI的好處，例如提高運營效率、降低成本，以及更準確的市場決策。

Vincent： 《科學人》的讀者多為科學或教育相關工作者，你對我們的讀者有什麼建議？

潘： 在這個知識無限擴展的時代，學會快速吸收和應用知識，比掌握大量資訊更重要。以前我們說「書到用時方恨少」，現在我勉勵大家「書到用時再去看剛剛好」！未來的高效學習者將利用AI工具，跨越語言等藩籬，幫自己更快找到所需資訊，把時間和精力用在創造價值的事情上。（郭毓璞 整理）

潘健成的企業家之路 • 25歲（1999年）於交通大學（現為陽明交通大學）取得電機與控制工程碩士學位，之後於慧亞科技擔任工程師。 • 26歲（2000年）與五名同學於工研院創業育成中心成立群聯電子，公司英文名Phison取自Five Person之音義。 • 27歲（2001年）與創業夥伴設計出全球第一顆USB快閃記憶體的儲存控制單晶片（SoC），推出全球第一支單晶片隨身碟Pen Drive。 • 30歲（2004年）群聯電子於台灣興櫃股票市場掛牌，一度成為興櫃股王。 • 34歲（2008年）以最年輕之姿入列母校交通大學「台灣五十、影響五十」傑出校友代表。 • 36歲（2010年）締造年營業額318億元台幣的佳績，帶領群聯晉升為亞太地區最大的快閃記憶體應用產品公司，並登上美國《商業週刊》「世界科技100強」排行榜。 • 43歲（2017年）與金士頓（Kingston）結盟合作推出快速周邊組件互連（PCI-E）介面SSD，切入雲端運算與人工智慧（AI）市場。 • 50歲（2024年）於故鄉馬來西亞雪蘭莪州的IC設計園區設立子公司，積極協助馬來西亞產學合作並佈局東南亞市場。

（本文出自2024.10.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）