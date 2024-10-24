新聞中的公民與社會／台電調漲衝擊營運 台鐵票價蠢蠢欲動？

一、時事掃描

台電調漲影響票價漲幅？ 交長：建議台鐵節能節電 台電將於10月16日調漲產業電價14％，其中陸上運輸業列為減半調漲7％，台鐵預計22日再召開董事會討論票調漲。針對票價調整是否納入新版電價，提高漲價幅度，交通部長陳世凱今天指出，台鐵雖是用電大戶，但若能善用經濟部輔導方案及補助，進行深度節能及節電，電費說不定會降低。【2024/10/7聯合報】

二、命題趨勢

台鐵、客運、捷運、高鐵是國人常用的大眾運輸，票價調漲對社會影響甚巨，因此必須經過交通部核定才能調漲。在綠色消費、減碳盛行下，各國鼓勵人民搭乘大眾運輸，因此必須提供便捷且合理票價的誘因，以減少自行開車或騎機車。本新聞命題之關鍵詞：電價調漲、大眾運輸票價、價格管制、綠色消費與減碳等。

三、牛刀小試

經濟部召開電價審議委員會，宣布10月中旬工業用電調漲12.5%，台鐵則減半調漲。台鐵表示每年將增加2億元以上電費，直接衝擊台鐵營運；由於台鐵票價逾29年未調漲，因此正研議票價合理化方案，並報請交通部核定。以下有幾個假設情境，何者最為正確？

(A)假設台鐵不調漲票價，為反映成本的提高，供給線將左移

(B)若交通部不核定台鐵報請的新票價，屬於價格下限之管制

(C)如果台鐵調漲票價，旅客覺得太貴時，對台鐵的需求將減少

(D)若台鐵漲價後的票價與高鐵票相近，旅客改搭高鐵，台鐵與高鐵是互補品關係

答案：A

解析：(B)價格上限之管制(C)對台鐵的需求量將減少(D)替代品關係。

四、歷屆試題

小宜在書上讀到一段資料：「十七世紀以後，咖啡風行歐洲，帶動咖啡消費風氣，使之成為大眾化飲料，歐洲各國其後也開始在殖民地大量種植咖啡。」依據此段歷史敘述，小宜推斷當時的咖啡市場價格應該會下跌。依市場分析，其推論之依據應為下列何者？(2024學測)

(A)咖啡已經成為大眾化飲品，消費市場便容易發生短缺

(B)咖啡消費需求增加，但殖民地大量種植供給增加更大

(C)歐洲各國在殖民地種植咖啡後，同步刺激了消費成長

(D)政府預期咖啡價格將有大波動，採取了價格管制政策

答案：B