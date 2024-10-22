國際小學堂／日本戰後重建象徵 新幹線駛向下個60年
一九六四年十月一日上午，史上第一班藍白色日本新幹線列車平順的從東京駛向大阪。這項六○年代科技奇蹟，也象徵戰後日本重新成為國際社會頂尖一員。一甲子後的今日，新幹線儼然成為世界公認的現代性、速度及旅行效率代名詞。
從東海道起步 展現工業實力
以五百多公里長的東海道新幹線起步，新幹線網路現已橫越日本南北，列車時速上看三二○公里。美國有線電視新聞網（CNN）引述學者指出，新幹線是日本戰後重建最有力象徵，代表其新興工業實力，顯然不只是一種單純的交通工具。
新幹線發展緣由，與日本早期鐵道歷史有關。如今居全球鐵道科技龍頭的日本，早期鐵路並未選擇歐美常用的標準軌距（四呎八點五吋），而是採用窄軌距（三呎六吋）。
窄軌可降低成本及在山區建造鐵路難度，但運輸能力較受限，速度也偏低。偏偏日本四大島南北距離約三千公里，以往要往返各主要城市，旅途漫長迂迴。一八八九年，東京到大阪的鐵路旅程要費時十六個半小時。更早以前若用步行，還得花上兩到三周。
軌道由窄變寬 提升車速關鍵
進入廿世紀後，開始出現標準軌距的鐵路網需求。一九四○年代相關工作積極開展，當時日本有饒富野心的鐵路計畫，涉及希望打造透過太平洋海底隧道，連接日本、朝鮮半島和俄羅斯的鐵路線。
日本二戰戰敗，前述新鐵路計畫束之高閣。等到一九五○年代中期，日本經濟復甦力道強勁，改善主要城市間的交通變得愈來愈關鍵，寬軌高速鐵路計畫才重新浮上檯面。一九六四年，東海道新幹線開通，連結東京、新大阪站，配合同年十月稍晚登場的東京奧運，「子彈列車」時代揭開序幕，也明確象徵日本從戰後創傷復甦。
一九六五年時，拜新幹線所賜，東京到大阪交通時間縮短到三小時十分鐘，現在更進一步縮短到兩小時廿一分鐘。
地震海嘯寒冬 都是行車挑戰
新幹線網路主要服務人口最多的本州島，但也透過海底隧道串聯北海道及九州。對新幹線來說，日本各地地形及多樣的氣候都是挑戰。
日本地震活動頻繁是難點之一，海嘯也時有所聞。日本更坐擁全球約百分之十火山；雖然現代化新幹線列車，行經山頂白雪皚皚的富士山下，已成為新幹線指標性景觀，但地質活動也讓新幹線營運安全更困難。
氣候上，北部的寒冬和南方的暖濕，讓日本鐵路工程師成為應對新問題的頂尖專家，開闢鐵路科技的疆界。在新幹線歷史上，還未有任何人因為列車脫軌而傷亡。六十年來新幹線已服務逾一百億旅客人次，營運可靠，讓高速鐵路成為生活理所當然一部分。
曾著書討論新幹線的英國卡地夫大學學者胡德向法新社說，數十年來新幹線沿線城市的成長，展現出新幹線對日本經濟的影響，畢竟面對面互動在日本商場很重要。新幹線也在鄉村人口外移扮演角色；民眾傾向住在大都市，必要時再搭新幹線前往他地。
打造磁浮列車 力拚十年開通
日本正在試驗新一代新幹線列車ALFA-X，時速上看四百公里，不過實際營運最大時速將為約三六○公里。ALFA-X等最近新型新幹線列車的重要特徵，就是車頭彷彿長了特別長的「鼻子」。長鼻子的考量不在於空氣動力學，而是要緩解「活塞效應」造成的噪音。
活塞效應是指高速行駛的列車進入隧道，隧道內空氣會因列車衝擊產生「高壓波」，高壓波會以超音速從另一端釋出而產生音爆。這對於人口稠密的都會地區尤其造成問題，畢竟新幹線產生的噪音長期遭都會居民抱怨。
ALFA-X也具備新安全科技，用以減少震動、噪音，並降低因為重大地震導致脫軌的可能性。另外自一九七○年代起，日本即有實驗性的磁浮列車計畫，目前正在打造連接東京和名古屋路線，可能在二○三四年開通，更計畫後續連通大阪，讓東京、大阪車程縮短至六十七分鐘。
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