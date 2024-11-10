寫作教室／一書破萬卷！閱讀內化4步驟 讀出你的心得

提升寫作功力的方法眾多，但最核心的不外乎閱讀與寫作。詩人杜甫曾有詩贈友人，談及己身抱負：「讀書破萬卷，下筆如有神。」閱讀即是一種輸入，輸入多便能引起質變；可古亦有云：「讀萬卷書不如行萬里路。」可見只讀書不實踐，效果亦差，若能以寫作為輸出，便可相得益彰。

以下，也提供四個方法，幫助同學們讀出自己的心得。

方法一：深根法──專注於一本書

讀得多不如讀得深，北宋時代的宰相趙普就曾以「半部論語治天下」，讀書就如大樹扎根，既然讀了，便要深入瞭解、做好筆記、記好書中核心，才能學以致用。若想要深入理解書籍，可以先拆解重要的章節與主題，再寫下理解與感想，最後總結書中核心觀點，便能以寫作深根想法。

閱讀時與其讀破萬卷書，不如一書破萬卷，深刻的掌握每一本書的核心，扎好自己的根，像趙普般讀好一本書，將自己深根於書中，長成參天大樹！

方法二：細嚼法──耐心消化內容

細嚼慢嚥消化好，讀書需要耐心，讀完後也要好好消化，若是囫圇吞棗，自然難以體會書中內容。閱讀時，可以逐章細讀關注於作者使用論據與故事，難以理解處也可以試著用自己的話重新表達，甚至寫一段自己理解後的文字，連結日常生活的例子。

在閱讀時請多確認作者與你的觀點差異，邊對比邊理解，相信必能有所得，進而有所感，最終消化知識成為自己的養分。

方法三：攀登法──挑戰艱深書籍

相信你一定讀過艱深晦澀的書，初次讀來不解其意，甚至難以讀完。然而，讀書就像登山，在登頂過程裡充滿挑戰，但只要堅持不懈，自然能登頂望高，看見美景獲得新視野。讀艱深書籍時，可以分階段閱讀，每日設定目標慢慢讀完；記下困難處後，查詢資料或請教他人；藉由重複閱讀，來抓住書籍脈絡。這些都可以幫助同學們攀登高山。

讀書需要毅力，也需要恆心，請勇於挑戰，登上一座座高峰吧！

方法四：開花法──知識的實踐與應用

陸游曾告訴兒子：「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。」讀書也需要實踐，透過閱讀後才能由「知道到做到」。在碰到困難時，請多多試著將書中知識與生活結合，你才能從閱讀過的書籍找到答案，甚至舊書新讀時也會發現新的體會。

讀書就像植物開花結果般，從熟悉中發現新意，讓知識不斷綻放，你的心田裡也能充滿了各式繁花。

透過以上四法，相信大家都可以藉由讀書，讓心海盛開，寫出一篇篇有深度、見地的心得體會。