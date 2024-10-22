好讀周報／颱風、颶風接連釀嚴重災情 一文解析成因、命名與強度分級

文／陳韻涵輯

美國佛羅里達州9月底、10月初的兩周內，先後遭颶風海倫（Hurricane Helene）及颶風米爾頓（Hurricane Milton）侵襲。

3級颶風米爾頓10月9日挾帶時速193公里疾風登陸西耶斯塔嶼（Siesta Key），重創美國東南部的佛州與喬治亞州，並在佛州造成至少23人死亡。

4級颶風海倫9月26日挾帶時速225公里狂風登陸西北沿岸大彎區（Big Bend），席捲佛羅里達、喬治亞、南卡羅來納、北卡羅來納、田納西和維吉尼亞等6州，造成至少231人喪命，其中受災最嚴重的北卡羅來納州逾百人死亡。過去13個月來，佛州濱海大彎區已經遭到4個颶風反覆重創，分別是去年8月的颶風伊達利亞（Idalia）和黛比（Debby），以及今年的海倫和米爾頓，受災戶心力交瘁，必須抉擇再次清理並重建家園或毅然離開。

●看成因／熱帶氣旋 因地取名 東叫颱風 西叫颶風

熱帶海洋水氣遇熱上升，周遭冷空氣向內輻合，形成對流雲系環繞而成的低氣壓，稱為「熱帶氣旋」，其名稱因地而異。

北太平洋西部的東亞地區稱作「颱風」，美洲、北大西洋、北太平洋中部和東部國家叫「颶風」，南太平洋和印度洋的南亞地區則稱「旋風」。

另據中央氣象署數位科普網說明，菲律賓人稱颱風為「碧瑤」（Baguio），澳洲原住民則稱颱風為「威烈威烈」（Willy-Willy）。

世界氣象組織（WMO）指出，如果熱帶氣旋在北大西洋、北太平洋中部及東部形成，且中心持續風速達到每小時118公里的熱帶氣旋或以上則稱作「颶風」。颶風根據薩菲爾-辛普森颶風風力等級（Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale）畫分5個等級，如圖。

薩菲爾-辛普森颶風等級解釋。（圖／英國廣播公司）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）估計，今年美國颶風季結束前，將出現17個到24個有名字的熱帶風暴，其中8個到13個可能升級為颶風，其中包括4個到7個強烈颶風。

英國廣播公司報導，大西洋地區單季目前最多出現7個強烈颶風，且自2005年和2020年都有出現。NOAA預測，今年的颶風數量可能逼近前述紀錄。

NOAA氣象專家表示，創紀錄的海面溫度及聖嬰現象減弱的大氣條件有利大西洋颶風生成，今年可能是最活躍的颶風季之一。

熱帶氣旋在哪裡。（圖／英國廣播公司）

●看命名／6組名字 6年一循環 曾釀重災 可能除名

世界氣象組織（WMO）颶風委員會決定的颶風名稱共有6組，每6年循環使用一次。

2024年可用的大西洋颶風名字分別為：艾貝托（Alberto）、貝里爾（Beryl）、克里斯（Chris）、黛比（Debby）、埃內斯托（Ernesto）、弗朗辛（Francine）、戈登（Gordon）、海倫（Helene）、艾薩克（Isaac）、喬伊斯（Joyce）、柯克（Kirk）、萊斯利（Leslie）、米爾頓（Milton）、納丁（Nadine）、奧斯卡（Oscar）、派蒂（Patty）、拉斐爾（Rafael）、莎拉（Sara，原稱珊迪）、湯尼（Tony）、薇樂莉（Valerie）和威廉（William）。

WMO及其夥伴組織定期開會討論，更改曾造成重大災害的颶風名字，如2013年將珊迪（Sandy）改為莎拉（Sara），並於今年3月考量前一次重大死傷與災損而刪除奧蒂斯（Otis）。

另外，颶風朵拉（Dora）去年8月通過夏威夷南方海域，劇烈氣壓梯度（差異）產生動力，推擠空氣流動吹起狂風，造成夏威夷茂宜島野火延燒，重創當地自然與人文景致並造成居民重大災損，朵拉今年3月因而遭WMO除名。

●看路徑／颱風怎行進？ 導引氣流決定

不只美國佛州遭受颶風侵襲，中度颱風山陀兒10月3日從台灣高雄旗津與小港地區登陸，帶來17級以上陣風與豪雨，重創高雄地區。

中央氣象署數位科普網介紹，颱風是誕生於熱帶西北太平洋和南海洋面上的空氣漩渦。當低緯度地區夏季的海水溫度高、蒸發旺盛，海面上的熱空氣大量上升時，周遭的冷空氣流入補充，另受到地球自轉的影響，氣流發生偏轉，便在海上形成中心氣壓低、逆時針方向旋轉的龐大空氣漩渦，稱作「熱帶性低氣壓」。

隨著熱帶性低氣壓愈來愈強，四周空氣加快流向漩渦中心，流速愈快，風速愈大。當地面最大風速來到或超過每小時62公里或每秒17.2公尺時，就稱作「颱風」。中央氣象署依據風速將颱風強度區分3級，分別是輕度、中度及強烈颱風。

如果由太空俯瞰颱風，可看到圓形、螺旋狀旋轉的雲。颱風底層的風在北半球以逆時針旋轉，在南半球則順時針旋轉。颱風內部則像一片大型雲柱，中間沒有雲或雲層很薄的部分，就是「颱風眼」。從颱風眼向外，離颱風眼不遠處的雲層最厚、風雨最大，稱作「眼牆」；愈往外，雲層變薄、風雨減弱。

颱風的行進方向由導引氣流決定，在北太平洋西部生成的颱風主要受太平洋副熱帶高氣壓環流導引，但當颱風轉到台灣或菲律賓附近時，常在太平洋副熱帶高氣壓邊緣，因而路徑變化多端或停留打轉。

颱風的命名由「世界氣象組織颱風委員會」的14個國家及地區成員提供，包括日本、美國、中國、香港、澳門等。各成員分別建議10個名字，總計140個名稱，分5組輪流使用。委員會每年討論颱風名稱，改變曾造成重大災害的颱風名稱，或刪除有爭議的颱風名稱。