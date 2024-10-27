寫作教室／桌遊「妙語說書人」 5W1H激發寫作靈感

寫作是孤獨的，但也正是這樣的孤獨，才能反映出寫作人獨立的色彩，世上不會有兩個文字魂，在面對同一種心境時，闡述出一模一樣的描寫。──《時光洗衣舖》

然而，這種孤獨並不意味著創作靈感無法從外界刺激中產生。實際上，桌遊《妙語說書人》（Dixit）正是透過視覺圖像與自由聯想，激發寫作者的靈感並開啟多元創作的工具。這款桌遊能夠幫助我們鍛鍊想像力、提升創作力的同時，也讓文字創作變得更加豐富且具體。

在《妙語說書人》裡的每張卡牌都是獨一無二的，卡牌裡的圖像都極具風格，讓人有很大解讀與想像空間。正因如此，我們也可以透過卡牌進行寫作練習，每一張卡牌裡都有著不同的故事，甚至不同的人來解讀、又或是相同的人在不同的經歷後再解讀卡牌，就會有不同的想法與故事產生。

舉例來說，我們隨機抽取一張卡牌，拿到了一張畫有「躺在金幣上的巨龍，旁邊有一名正在拉小提琴的村民」的卡牌。從村民為主角的角度，又或是巨龍的角度來看，就會形成全然不同的故事。這時可能會有困惑，不知道如何下手創造自己的故事，便可引入六何法（5W1H）來整理思路，進而產生創作靈感。

在上述例子中，六何法可以如此操作： ①What（主題）：為什麼這張圖片上出現了巨龍和村民呢？ ②Why（原因）：什麼原因造成這張圖片的情況？ ③Who（主角）：巨龍與村民是什麼關係？ ④When（時間）：這張圖片是在故事中的那個時間段？ ⑤Where（地點）：故事中除了卡牌上的地點外，可能還有哪些場景？ ⑥How（故事經過）：故事中的巨龍與村民到底發生了什麼事呢？

在想法與思考上難免會卡關，但這時候只要發揮想像力，追問前因與後果、連結邏輯、有少許的引導，便可完整的寫作自己的故事。又因為每個人所抽取的卡牌都是不一樣的，甚至各張卡牌都有著不同的想像，創作出的故事自然也就千奇百怪、創意萬千了。