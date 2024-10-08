國際小學堂／水中塑膠進入食物鏈 微塑膠恐改變基因

全球每年有數百萬公噸塑膠廢棄物流入水中。根據經濟合作暨發展組織（OECD）去年報告，從一九五○年代到二○一九年，已有一點四億公噸塑膠累積在各地河流、湖泊和海洋等水體，而到二○六○年時，水中塑膠恐累積至四點九三億公噸。

二○二二年，約一七五個國家同意加緊談判，欲達成世界第一份針對塑膠汙染的「全球塑膠公約」。今年十一月廿五日，將在南韓釜山舉行該公約最後談判，旨在引領全球應對正在扼殺山川、海洋和海冰等自然環境的塑膠垃圾。但現存的水中塑膠垃圾，究竟從何而來？

多少塑膠被排入水中 製表／高詣軒

海中微塑膠 海洋生物吃下肚

法新社報導，現存水中的塑膠有約兩成二落在海洋，另外七成八存在於淡水系統。水中塑膠主要來源，包括在開放式環境裡焚燒的塑膠，以及在未受管制、未經許可的垃圾場丟棄者。這類塑膠最後大多流入淡水，其中一大部分沉到河道和湖泊，包括塑膠瓶和建築業使用的塑膠等。

其餘塑膠垃圾，如食品包裝或封閉塑膠瓶等，最後會流入大海，這段漂流的過程可能歷時數年甚至數十年。海中塑膠垃圾的一小部分來源是船隻活動，包括漁網、捕魚器具等。

海中也有所謂的「微塑膠」，即長度低於五毫米的小塑膠碎片。超過五毫米的「大塑膠」，生命周期平均在六個月至卅五年左右，會慢慢分解成為微塑膠，進而更可能流入水中生物的口中。

微塑膠 恐影響人類腦部發展

聯合國環境規畫署（UNEP）網站指出，海洋生物、哺乳類動物和植物攝入微塑膠時，可能導致食物攝取量減少、窒息、行為變化和基因改變等。微塑膠也可能經由海鮮進入食物鏈，人們還可能從空氣吸入、從水中喝入或透過皮膚吸收微塑膠。

UNEP二○二一年的報告警告，微塑膠裡的化學物，與嚴重的健康衝擊有關聯，其影響可能包括人類基因、腦部發展和呼吸頻率的改變。

荷蘭非營利組織海洋潔淨基金會二○二一年研究指出，在約十萬條河道當中，特定的一千條河道是約五分之四的海洋大塑膠垃圾來源，另外五分之一則來自其他三萬條河。該研究刊登在「科學先端」期刊。

菲律賓 海中塑膠最大來源國

將塑膠帶往海洋的主要五十條河流，有四十四條位於亞洲，這包括小型、流經都會區的河道。海洋潔淨基金會研究主任利布瑞頓指出，人口密度和廢棄物管制不良，即是背後原因。

海中塑膠的最大來源國，是數千座島嶼構成的菲律賓；穿過首都馬尼拉、流入馬尼拉灣的巴石河，就是全球塑膠汙染最嚴重的河流。

巴石河和同在菲律賓杜惹罕（Tullahan）河、梅考娃顏（Meycauayan）河，加上印度的奧哈斯（Ulhas）河和馬來西亞的巴生（Klang）河，是全球為海洋帶進最多塑膠的五條河。

據OECD資料，受到人口增加和經濟成長影響，二○一九年至二○六○年間，全球塑膠用量應會幾乎增為三倍，來到每年逾十二點三億公噸。屆時，水中塑膠過半會來自亞洲開發中國家、撒南非洲、中國大陸和印度。

全球塑膠公約 各國意見分歧

部分國家希望未來「全球塑膠公約」能夠限制塑膠製造量。不過另有國家希望聚焦在回收，提供塑膠原料的石油、天然氣生產國尤其如此。

該公約談判人員已多次開會，公約內容可能包括生產限額、統一的回收規定甚至特定種類塑膠或化學成分的禁令。不過聯合國環境規畫署執行長安德森九月下旬說，各方意見仍有顯著分歧，包括就生產限額方面。另一爭議點則圍繞「全球塑膠費」構想，各國是否會達成某種塑膠費、稅，仍在討論中。