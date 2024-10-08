國際小學堂／奈及利亞 日丟6千萬個「飲用水袋」

全球每年約產生四億公噸塑膠廢棄物，大多是用不到幾分鐘就丟棄的一次性塑膠。放眼幾個全球大城市，便宜又方便的一次性塑膠仍備受青睞，凸顯對抗塑膠汙染上面臨的挑戰。

法新社九月報導，若觀察泰國曼谷、巴西里約、法國巴黎、阿拉伯聯合大公國的杜拜以及奈及利亞的拉哥斯，可見當地商家仍常使用塑膠容器。有民眾說塑膠袋不容易外漏，紙袋等替代品接受度有限。

娘惹糕 塑膠袋取代班蘭葉

曼谷街頭一間開業四十年的食品店，一天使用至少兩公斤的一次性塑膠：娘惹糕用透明塑膠袋包著，成排的芋頭布丁則以塑膠盒裝。四十四歲店主瓦卡拉拉斯說，塑膠用品簡單方便又便宜。

過去，使用班蘭葉是標準做法，但班蘭葉愈來愈貴且不好取得，還要清洗並檢查裂痕，被認為很不方便。泰國已於新冠疫情前開始限制一次性塑膠，要求主要零售商停止免費供應塑膠袋，但街頭食物攤商卻少有響應。

瑪黛茶 大量使用塑膠杯

目光轉到里約熱內盧。當地美麗沙灘上，每天都有小販兜售傳統飲料瑪黛茶。這種沁涼飲品先是裝在金屬容器，但會以塑膠杯分裝，送到顧客手中。

四十七歲小販豪爾赫說，喝瑪黛茶是里約熱內盧文化一部分，他承認大量使用塑膠杯衝擊環境，但也說尋找可以負擔的替代品「很複雜」。他還說，就他記憶所及，當地瑪黛茶販一向使用塑膠杯。

巴黎二○一六年起禁止一次性塑膠，塑膠吸管和餐具銷聲匿跡，但塑膠袋依然很常見。大多數塑膠袋的標示號稱可重複使用且百分之百可回收，但專家對這類聲稱存疑。

在巴黎一處市場，攤商貝納塞爾說，當地人人都會索取塑膠袋；他曾經停止使用，但周圍的攤商仍然繼續用，逼得他恢復使用。

在天氣時常酷熱的杜拜，許多居民避免外出，仰賴外送採買飲食和用品。一間餐廳的外送經理查納內說，他們一天會收到一二○○多筆訂單，使用塑膠盒的原因是該種容器更為密封，且更能保存食物。

在奈及利亞經濟重鎮拉哥斯，地上可見著民眾喝完的「水袋」散落，即用塑膠袋包裝的飲用水。聯合國估計，奈國各地每天被丟棄的水袋上看六千萬個。