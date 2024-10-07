人生中最浪漫的一年！背包Ken：比起媽媽 爸爸更適合請育嬰假

「為什麼是爸爸請育嬰假，不是媽媽請？」這大概是Ken育嬰假以來最常被問到的問題。「我認為爸爸更適合請育嬰假！」為什麼這麼說呢？Ken分享了自己的看法。

「我擁有一年可以自由支配時間的權利，而且可以很任性的花在我自己、小孩跟家人身上，我真的覺得很快樂、很值得。」說到這，背包Ken眼中有光。很多人把育嬰假看作是一種犧牲職場換來一個稱職父母的頭銜，但對Ken來說，這一年育嬰假反而是他人生中「最浪漫的一年」。

原本Ken是個朝九晚五的上班族，粉專【背包Ken 旅遊貧道】過去主要是分享他背包客旅行的故事，甚至還出版一本旅遊書。在2023年，Ken為了兩個孩子的成長，開啟一年育嬰假之路，在這段期間，他經常在網路上分享育兒的趣事，獲得數萬網友的共鳴。

最近，他更出版了《我是男性，我請了一年育嬰假》一書，幽默地表示：「工作了大半輩子，結果竟然是因為請假才出書，這應該是前無古人的吧！」這番話，不僅道出了Ken對家庭的重視，更是用幽默與智慧，重新詮釋男性育嬰的意義。

爸爸請育嬰假，家庭狀態更健康

「為什麼是爸爸請育嬰假，不是媽媽請？」這大概是Ken育嬰假以來最常被問到的問題。「我認為爸爸更適合請育嬰假！」為什麼這麼說呢？Ken分享了自己的看法。

首先，Ken指出爸爸較能保持精力。根據他的觀察和醫學研究，媽媽對孩子的哭聲特別敏感，會整天無止盡地想滿足孩子，容易忘記照顧自己，疲憊不堪而倒下。相比之下，男性天生一次只能鎖定一個目標，也比較會顧到自己的需求，所以在育兒時，爸爸能夠更從容地應對，在完成重要事項後仍保持活力。

其次，Ken認為，多數請育嬰假的原因，都是為了照顧孩子的生理需求，包括飲食、洗澡、接送、家務等，皆屬於功能性的事情，完全可以靠勞力來解決，而爸爸在這方面就可以很好的勝任。

Ken也坦言，如果是帶孩子上鋼琴課或親師溝通，他的確不如媽媽細緻。但他認為這種平衡恰恰體現了父母在育兒中的互補作用，形成了一個更健康的家庭動態。

育嬰假第一天就火力全開！職場技能完美運用於家庭生活

當 Ken 決定請育嬰假時，他並不是匆忙上陣，而是早已在心中醞釀了許久。作為一名多年經歷職場打磨的上班族，Ken 清楚自己需要一套系統化的計劃，才能確保在這一年內高效運行。於是，他依賴多年來培養出的職場技能，將育嬰假視為一個需要精心規劃的大型專案來處理。

一開始，Ken用心智圖列出所有可能需要完成的育兒任務，並將這些任務轉化為具體的目標。他寫下了詳細的執行計劃，篩選出四個最關鍵的目標，這包括孩子的成長追蹤、家庭日常運營的優化以及增進長輩與孩子的關係，育嬰假期間，他甚至每晚都會把隔天要完成的代辦事項、路線等都先模擬好。他說：「這一年時光是最昂貴的投資，不能浪費。」這句話反映了他對這段育嬰時光的重視和對未來的責任感。

Ken的職場思維幫助他快速進入角色，避免了育嬰假初期可能面臨的迷茫感。「育嬰假是一個全新的領域，突然要變得很自律，時間又完全自由，若沒有好好規劃，很容易找不到生活節奏，把熟練的工作技能直接套用在家務上，讓我在育嬰假第一天就火力全開，省去摸索的時間。」這樣的規劃，增強了Ken的自我效能感，他不僅見證了孩子的成長，還強化了與家人的連結，這些收穫比他預期的還要豐富。因此Ken很有成就感的表示，「這一年的育嬰假體驗和我的預期相符。」

從作息到餐桌，精準的育兒策略扭轉孩子的成長曲線

育嬰假那年，Ken的女兒、兒子都已經上幼兒園，由於過去兩個孩子都隨著父母的工作時間晚睡早起，且常吃外食，導致他們的成長曲線落後於同齡人，而這些問題必須從根本上解決，因此成了Ken育嬰假期間的首要任務。

第一，他從改善孩子的作息為始。因為不再需要早出晚歸，他讓孩子在早上進學校的時間範圍內睡到自然醒，白天則是盡量先把可以優先處理的家務做完，確保孩子晚上能夠早早入睡，「光是這樣執行下來，每天就多了2至3小時的睡眠時間，而且太太回家也可以有充分的時間專心陪伴孩子。」Ken說道。

第二，在營養方面，Ken幾乎每晚都自己下廚。而他也運用對數字和規劃的敏銳度，設定食材預算，也規定自己每餐都要涵蓋六大類營養，為孩子設計均衡的飲食表，並鼓勵孩子嘗試各種食物。

特別的是，Ken會紀錄孩子的飲食喜好，比如孩子喜歡吃魚勝過吃瘦肉，發現是食物軟硬度的關係，後來Ken就改變瘦肉的烹調方式，使其變得更好入口、更易咀嚼，確保營養攝取與口感的平衡。甚至為了取得更新鮮的魚類，深入漁港採購和研究魚類處理技巧。這些小細節，不僅提升了孩子的飲食品質，也讓他們更樂於接受不同的食材。

辛苦烹調的晚餐，當孩子不賞臉時，Ken坦承那是他的引爆點，腦袋常當機，「我不像媽媽心思細膩，腦中可以馬上浮現出各種應變策略，我變把戲的速度很慢，但育兒就是一個充滿耐心與不斷調整的過程，我也還在學習。」但可喜的是，經過他的這些措施，孩子們的確在短短一年內有顯著的成長。

重視孩子主動探索、與真實世界互動的能力

育嬰假，讓Ken有更多的時間可以帶著孩子到處體驗。在今年暑假，他一打一帶著準備進小一的大女兒，到清邁展開14天的背包客之旅。前面提到，他的一年育嬰假有著詳盡的計畫與KPI，但在旅行方面，他走的是Free style，帶女兒出發前，只訂了第一晚的住宿，其他則當天才「看著辦」。

「比起仰賴各種旅遊資訊跑行程，我覺得親自踏入未知反而能開啟更多可能性。」Ken並不是毫無準備，這趟旅程他是有意識地在培養女兒的獨立與眼界，「我從出發前就開始設計『課程』，像是自己收拾行李，但我不是特別為她量身打造準備清單，而是直接給她一份我的清單，讓她自行判斷哪些自己需要、哪些不需要，過程中她得自己想清楚，行李要自己背，帶出門的東西都是我的一個負擔，才能真正思考自己真正需要的物品是什麼、自己負荷的能力是多少。」

此外，Ken也刻意安排了一些挑戰性的體驗，如：在背包客棧洗衣服、學習機場行李秤重的流程等，這些對Ken來說可能是平常事，但對孩子而言卻是全新的生活體驗。而在清邁的14天裡，女兒哭鬧次數僅僅兩次，也會主動要求各種體驗，看著女兒在這趟旅程有顯著的成長，Ken也感到非常欣慰。

Ken認為，讓孩子親身體驗各種場景更為重要。他說：「我給孩子很多場景，有什麼不會的，當下就會學到。」這種方法不僅能培養孩子的解決問題能力，還能讓他們自然而然地適應不同環境。

而這種教育方式的目的，是為了擴大孩子的視野。「這過程中我在意的是他們有沒有探索，以及跟真實世界互動的能力，我希望他們的網可以張開，再去學習選擇，我不傾向幫他選，因為我選的不一定是對的。」Ken擔心在當今社會，人們很容易被限制在自己的同溫層中，看不到真實的世界。因此，他希望通過旅行和各種體驗，培養孩子主動探索、接納不同的能力。

Ken的育嬰假經歷不僅改變了他的家庭生活，更深刻地影響了他的人生方向。他回憶道，「這一年，只因為我一個人請育嬰假，不僅沒有給家庭帶來負擔，反而為所有人創造了更多價值，我就覺得真的很想持續下去...」因此，屬於Ken的浪漫之旅還沒有結束。有時候，為了家庭做出的暫時性安排，反而會開啟一個全新的、更有意義的人生篇章。

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文章授權轉載自《未來Family》