開箱你的英文素養力／我們應該如何保護Smartphone zombie？

你是否曾在街上看到一群低頭族（phubber）專心滑手機，完全不注意周圍的世界？這就是所謂的手機殭屍（smartphone zombie）。他們在街上行走時毫無目標，彷彿被虛擬世界吸引，失去了與現實的聯繫，像是一具行走的軀殼，卻缺乏真正的生活體驗。

智慧型手機雖然讓生活變得更加方便，但也帶來了不少麻煩。特別是在過馬路時，這些低頭族專注於手機，卻忽略了道路情況，增加了許多風險。為了保護這些人，一些城市開始使用閃亮的LED信號燈來提醒他們，這引發了對公帑使用的討論：我們該花錢保護那些不注意安全的人，還是讓他們自行承擔後果呢？

這次，Coach Jeff和Yvonne老師帶著同學們一同閱讀「Protecting Smartphone Zombies」這篇文章，同學們也可以先進行下列的文章閱讀，再進行閱讀測驗，測試一下自己的閱讀素養能力。

答案都寫上了，點開影片聽聽Coach Jeff的文章解說！

另外對於這篇閱讀文章，Yvonne老師也分享了閱讀測驗的解題技巧、關鍵字分析及文法的延伸練習，請點選影片觀看！

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