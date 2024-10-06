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開箱你的英文素養力／我們應該如何保護Smartphone zombie？

聯合新聞網／ 力宇教育

你是否曾在街上看到一群低頭族（phubber）專心滑手機，完全不注意周圍的世界？這就是所謂的手機殭屍（smartphone zombie）。他們在街上行走時毫無目標，彷彿被虛擬世界吸引，失去了與現實的聯繫，像是一具行走的軀殼，卻缺乏真正的生活體驗。

智慧型手機雖然讓生活變得更加方便，但也帶來了不少麻煩。特別是在過馬路時，這些低頭族專注於手機，卻忽略了道路情況，增加了許多風險。為了保護這些人，一些城市開始使用閃亮的LED信號燈來提醒他們，這引發了對公帑使用的討論：我們該花錢保護那些不注意安全的人，還是讓他們自行承擔後果呢？

這次，Coach Jeff和Yvonne老師帶著同學們一同閱讀「Protecting Smartphone Zombies」這篇文章，同學們也可以先進行下列的文章閱讀，再進行閱讀測驗，測試一下自己的閱讀素養能力。

答案都寫上了，點開影片聽聽Coach Jeff的文章解說！

另外對於這篇閱讀文章，Yvonne老師也分享了閱讀測驗的解題技巧、關鍵字分析及文法的延伸練習，請點選影片觀看！

對於這些有趣且富有知識性的文章，是否還想學習更多文章呢？力宇教育推出了《英語閱讀素養100篇》線上課程，提供各種領域和議題的閱讀文章，並配合外師和中師的解說及延伸學習。這不僅能幫助同學提升國中英語會考的閱讀能力，還能增加課本中未涵蓋的知識！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(1)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10554

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(2)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10561

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語3上(108新綱)適用113學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10556

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用114年會考)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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