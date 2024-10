科學人／和魚類合作狩獵！章魚還會揍豬隊友 火爆畫面曝光

你以為章魚都像《海綿寶寶》的章魚哥一樣孤僻嗎?最新研究發現,章魚不僅會和魚類合作狩獵,甚至在狩獵不順時,還會用觸手「揍」隊友,逼牠們加快進度。這項研究由馬克斯·普朗克動物行為研究所的愛德華多·桑帕奧(Eduardo Sampaio)領導,發表於《自然生態與演化》(Nature Ecology & Evolution)。

章魚和魚類的聯合狩獵陣線

研究團隊在紅海用三台攝影機捕捉了13次跨物種狩獵的畫面,總共錄製了120小時的影片。這些影片被送入專業分析軟體,以此構建了水下環境的3D地圖,並詳細繪製出每隻動物的移動路徑。觀察結果顯示,大藍章魚(Octopus cyanea)與羊魚(Parupeneus spp.)、黑鰭石斑魚(Epinephelus fasciatus)等魚類在狩獵時有明確分工合作的行為。

分工明確的狩獵小隊

章魚和魚類的群體狩獵行動可持續長達90分鐘,範圍達50公尺。在狩獵小隊中,章魚通常擔任「隊長」的角色,負責決定狩獵的開始時間和策略,羊魚則擔任「偵查員」,探查可能藏有獵物的地方。狩獵進行不順利時,章魚還會用觸手「揍」一下那些耍廢的冗員隊友,最常被揍的是黑鰭石斑魚,因為他們常常蹭吃蹭喝又不做事。

合作帶來更高效率

研究團隊發現,這樣的合作關係不僅對魚類有利,對章魚也帶來不少好處。章魚會進行「網狀包圍」(web-over),也就是用它的觸手完全包住珊瑚或岩石,從中捕捉獵物。

當章魚單獨行動時,它每100秒大約會進行8次網狀包圍,成功捕獲獵物的機率只有一半左右。當牠和魚類合作狩獵時,網狀包圍的次數減少了,但每次操作的時間更長,而且更容易選到藏有獵物的地點。這樣的合作讓章魚們可以節省精力,更精準地找到獵物。

從互相利用到分工合作

跨物種合作在自然界並不少見,比如石斑魚與海鱔、獾與土狼之間都有類似的行為。桑帕奧指出,這種合作行為可能是從競爭或利用關係演化而來的。起初,魚類可能只是利用章魚驅趕出的獵物,但隨著時間的推移,雙方開始形成更具體的分工。

至於為什麼章魚會「揍」魚?桑帕奧認為這可能是章魚在控制團隊效率的手段,甚至能識別出那些機會主義的魚類,試圖把他們踢出團隊或懲罰他們。

