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科學人／和魚類合作狩獵！章魚還會揍豬隊友 火爆畫面曝光

科學人／ 文‧高基氏體｜科編
章魚示意圖。圖／Ingimage
章魚示意圖。圖／Ingimage

你以為章魚都像《海綿寶寶》的章魚哥一樣孤僻嗎？最新研究發現，章魚不僅會和魚類合作狩獵，甚至在狩獵不順時，還會用觸手「揍」隊友，逼牠們加快進度。這項研究由馬克斯·普朗克動物行為研究所的愛德華多·桑帕奧（Eduardo Sampaio）領導，發表於《自然生態與演化》（Nature Ecology & Evolution）。

章魚和魚類的聯合狩獵陣線

研究團隊在紅海用三台攝影機捕捉了13次跨物種狩獵的畫面，總共錄製了120小時的影片。這些影片被送入專業分析軟體，以此構建了水下環境的3D地圖，並詳細繪製出每隻動物的移動路徑。觀察結果顯示，大藍章魚（Octopus cyanea）與羊魚（Parupeneus spp.）、黑鰭石斑魚（Epinephelus fasciatus）等魚類在狩獵時有明確分工合作的行為。

分工明確的狩獵小隊

章魚和魚類的群體狩獵行動可持續長達90分鐘，範圍達50公尺。在狩獵小隊中，章魚通常擔任「隊長」的角色，負責決定狩獵的開始時間和策略，羊魚則擔任「偵查員」，探查可能藏有獵物的地方。狩獵進行不順利時，章魚還會用觸手「揍」一下那些耍廢的冗員隊友，最常被揍的是黑鰭石斑魚，因為他們常常蹭吃蹭喝又不做事。

合作帶來更高效率

研究團隊發現，這樣的合作關係不僅對魚類有利，對章魚也帶來不少好處。章魚會進行「網狀包圍」（web-over），也就是用它的觸手完全包住珊瑚或岩石，從中捕捉獵物。

當章魚單獨行動時，它每100秒大約會進行8次網狀包圍，成功捕獲獵物的機率只有一半左右。當牠和魚類合作狩獵時，網狀包圍的次數減少了，但每次操作的時間更長，而且更容易選到藏有獵物的地點。這樣的合作讓章魚們可以節省精力，更精準地找到獵物。

從互相利用到分工合作

跨物種合作在自然界並不少見，比如石斑魚與海鱔、獾與土狼之間都有類似的行為。桑帕奧指出，這種合作行為可能是從競爭或利用關係演化而來的。起初，魚類可能只是利用章魚驅趕出的獵物，但隨著時間的推移，雙方開始形成更具體的分工。

至於為什麼章魚會「揍」魚？桑帕奧認為這可能是章魚在控制團隊效率的手段，甚至能識別出那些機會主義的魚類，試圖把他們踢出團隊或懲罰他們。

資料來源：

1. Octopuses and fish caught on camera hunting as a team

2. Some octopuses treat fish like hunting buddies

3. Sampaio, E., Sridhar, V.H., Francisco, F.A. et al. Multidimensional social influence drives leadership and composition-dependent success in octopus–fish hunting groups. Nat Ecol Evol (2024). https://doi.org/10.1038/s41559-024-02525-2

延伸閱讀

（本文出自2024.09.25《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 章魚 自然生態 魚類

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