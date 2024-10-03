新聞中的公民與社會／科技偵查法修法錯誤 恐有違憲疑慮？

一、時事掃描

科技偵查法修法錯誤 學審檢辯呼籲修法 立法院今年7月新增訂刑事訴訟法「特殊強制處分」關於科技偵查的修法，其中的救濟權設計惹議，檢察官改革團體「劍青檢改」批評司法院修法錯誤，賦予辯護人獨立抗告權、司法警察違法偵查缺乏救濟途徑，有違憲疑慮。【2024/9/10聯合報】

二、命題趨勢

立法院通過《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》、《刑事訴訟法》「特殊強制處分專章」(科技偵查法制化)、《洗錢防制法》等打詐四法，以落實打擊詐騙、嚴懲詐欺犯罪、賦予執法機關科技偵查法律基礎。我國救濟權發展有：111年憲判字第1號強制抽血酒測、111年憲判字第7號辯護人救濟權、111年憲判字第16號強制採尿、2001年釋字第535號要求警察臨檢應當有救濟權、2003年新修《警察職權行使法》(對於科技工具使用、異議權)等。本新聞命題之關鍵詞：立法修法程序、救濟權、科技偵查、憲法裁判、覆議權等。

三、牛刀小試

為了打擊詐欺集團，總統公布「打詐四法」，賦予執法機關科技偵查的法源依據。學者對《刑事訴訟法》中「特殊強制處分」修法提出疑問，認為排除司法警察違法科技偵查的抗告權、賦予辯護人獨立抗告權，前者有違憲之虞；認為這次修法錯誤，源自立法院黨團協商時遭誤植錯誤條款，應盡速進行補救。根據題文之敘述，下列何者最為正確？

(A)司法警察不得抗告將不利犯罪偵查，得由行政院提出釋憲救濟

(B)針對科技偵查處分的設計錯誤，立法院修法是唯一的補救方式

(C)大法官應主動對此案解釋憲法，以呼應救濟權是司法人權之趨勢

(D)行政院院長得經總統之核可，將該法案移請立法院覆議，暫不施行

答案：A

解析：(B)釋憲、立法院修法等，都是補救方式(C)基於司法被動性，大法官採被動解釋憲法(D)行政院院長必須在法案未經總統公布前，才得提出覆議。

四、歷屆試題

立法院通過《會計法》修正案時因漏字問題引發巨大爭議，引起各界對立法品質的關注。假設法律生效施行後，如發現法律條文有重大疏漏，該進行何種程序修正？(2014學測修)

(A)立法院依立法程序將修正案通過後，送請總統公布

(B)由憲法法庭宣告該法律違憲後，立法院進行修改

(C)先由總統召集五院院長會商後，交由立法院修改

(D)行政院長經總統核可後，向立法院提出覆議案要求修改

答案：A