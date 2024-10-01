好讀周報／火星曾有生命？「豹紋」岩石暗藏線索 運回地球成最大難題

文／編譯梁采蘩

在火星一條乾枯河谷中，美國航太總署（NASA）毅力號探測車或許終於找到古老外星生命存在的證據，並可能讓NASA運回火星物質的宏大計畫「起死回生」。

《科學人》（Scientific American）報導，這個具有「顛覆宇宙」潛力的證據，外觀就像一塊普通岩石，但在火星上卻是前所未見。它被稱為「契亞瓦瀑布」（Cheyava Falls），得名自美國大峽谷國家公園內最高的瀑布之一，外觀看來像是一塊咖啡桌大小、箭頭形狀突出地面的泥岩。

它最引人注目的是紅白相間條紋，紅色條紋布滿暗邊的淺色斑點，像是豹紋。毅力號團隊表示，這種紅色可能來自赤鐵礦。探測車的研究顯示，白色部分是水沉積的硫酸鈣，奇特豹紋的深色外緣則含有磷酸鐵分子，可能是地下微生物的潛在食物。毅力號儀器還顯示，這塊岩石含有機物，即碳基分子；這是我們所知生命的基本組成單位。

整體來看，毅力號數據顯示，不只很久以前有水滲透過「契亞瓦瀑布」，該泥岩還曾具備與微生物生命相關的典型條件。在地球上含有赤鐵礦的沉積岩中，化學反應可產生類似的淡色環狀斑點，而這些反應釋放的能量可維持岩石內的單細胞生命。

這些證據促使毅力號團隊下令探測車鑽取採集一些岩石樣本，以便有朝一日執行任務將其送回地球。這項NASA與歐洲太空總署合作的計畫稱為「火星樣本回收」（Mars Sample Return, MSR），由NASA噴氣推進實驗室（JPL）管理；JPL也負責打造運作毅力號。

然而，進度嚴重落後加上預算超支數十億美元，讓該計畫顯得前途未卜。 MSR目前正重新規畫，以找到更快、更便宜的方式將毅力號蒐集的貴重樣本運回地球。

NASA強調，這不代表「我們在火星上找到生命」；毅力號團隊副專案科學家摩根（Kathryn Stack Morgan）說：「我們的意思是，我們在火星上發現潛在的生物特徵（biosignature）。」

加州理工學院地球化學教授、毅力號團隊專案科學家法利（Kenneth Farley）表示，契亞瓦瀑布的發現「至少對我而言，是我們迄今為止收集到最有說服力的岩石」。他說，如果能將這塊岩石帶回地球研究，「有可能真正解答火星上是否曾經存在生命的問題」。