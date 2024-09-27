閱讀數學／《汪汪隊》誰最常出任務？

「萊德需要我們～」

許多爸媽對這句台詞應該都不陌生。《汪汪隊立大功》（Paw Patrol）不只在臺灣，全世界都廣受孩子們歡迎。一位 11 歲的小男孩萊德，與 6 隻狗狗組成了汪汪隊，一起守護著名為冒險灣的海邊城市。故事中，萊德會根據這次遇到的狀況，選擇一起搭檔出隊的夥伴。

每隻狗狗都有各自的特色，阿奇、毛毛、天天、灰灰、小礫、路馬。只是，如果你有陪著孩子看上幾集，你可能會發現，似乎最常聽到阿奇登場的台詞：「包在我身上！」相較之下，久久才會看到路馬出任務。難道狗狗們之間也有寵幸的差別，或是勞逸不均的狀況嗎？

答案是：對的。

以數據分析見長的記者 Christopher Ingraham 在 2021 年做過一則分析，發現在前八季中，阿奇出任務的次數高達 222 次，一枝獨秀，比第二名的灰灰要多出將近 40%！灰灰跟天天以非常接近的距離名列第二（162）與第三（158），屬於第二集團，萊德也蠻常叫到它們倆。再來，是由毛毛與小礫組成的第三集團，他們各自被叫到 132 次與 131 次。我個人有些意外，原本以為毛毛應該跟灰灰和天天差不多，沒想到竟然是跟小礫並列，果然直覺還是會有誤差。

不過，最後一名相信多數人都不會太意外，那就是路馬，只被叫到81次，出任務的次數是灰灰跟天天的一半，阿奇的 36%。從小孩的角度，可能會覺得很心疼，牠是不是不太受寵。爸媽如果要安慰孩子，或許可以換個角度：牠只要負擔別人 40% 的工作，就能獲得一樣的待遇，這樣不是很幸福的一件事嗎？

有趣的是，路馬第一季出場的次數還比灰灰多，後來才越來越低。第四季甚至只被叫到 6 次。或許，這是因為路馬以水上救難為主，可以發揮的場景前面都用光了，後面才越來越少登場機會。不過，這個問題編劇似乎也注意到了。因此從第五季開始出現了「終極救援」，這時所有狗狗會一起出任務！這給了路馬舞台，讓喜歡路馬的孩子們還是可以聽到路馬登場的台詞。下次看汪汪隊時，不妨問問看孩子，他們有沒有發現狗狗們誰比較常出任務吧！