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新聞中的公民與社會／最低工資連9升 2025年元旦實施

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
最低工資法今年初上路，最低工資將自目前27,470元調升至28,590元，時薪由目前183調升至190元，調幅4.08%，預計2025年元旦生效。記者林伯東／攝影
最低工資法今年初上路，最低工資將自目前27,470元調升至28,590元，時薪由目前183調升至190元，調幅4.08%，預計2025年元旦生效。記者林伯東／攝影

一、時事掃描

最低工資月薪28590元 時薪190元

最低工資審議委員會決議，2025年最低工資月薪調升1,120元至28,590元，調幅4.08%；時薪從現行的183元調升至190元，增加7元。2024年是最低工資元年，9月4日首度召開最低工資審議會，這是賴清德總統上任後，第一次調整最低工資，也是最低工資連9升。全案陳報行政院核定後公告，2025年元旦起實施。【2024/9/5聯合報】

二、命題趨勢

蔡政府上台後，基本工資連8漲；賴政府跟進，因此呈現連9漲。基本工資屬於勞工政策，藉以維繫基層勞工的基本生活，基本工資調漲負面影響包括提高通膨與失業率等。此新聞之關鍵字為：最低工資、工作權、人性尊嚴、失業率、通貨膨漲、經濟指標、月薪與時薪等。

三、牛刀小試

2024年元旦《最低工資法》正式施行，我國邁入最低工資審議機制的新紀元。依法設立的最低工資審議會在審議最低工資調整時，必須參考社會經濟指標，依照議事規則及最低工資的核定程序進行調整最低工資；當行政院不核定最低工資時，最低工資審議會應再召開會議審議之重審機制。最低工資審議委員會決議，最低工資月薪28,590元，調幅4.08%；時薪190元，從2025年元旦實施。下列相關敘述哪些是正確的？(多選)

(A)參考社會經濟指標後調整之最低工資，將有效抑制通貨膨脹

(B)最低工資審議會再召開會議審議之重審機制，屬行政否決權

(C)最低工資的核定程序，透過遵守程序正義、以實踐實質正義

(D)在專法與審議機制下，政府以最低工資政策來保障基層勞工

(E)2025年最低工資實施後，全體勞工依核定調幅進行薪資調漲

答案：CD

解析：(A)調漲最低工資，會出現通膨現象(B)不屬行政否決權(E)只有領最低工資勞工，才依核定調漲薪資。

四、歷屆試題

下圖依序為小華去超級市場買材料，回家包粽子給家人吃的過程。若僅從肉粽市場價格變動如何影響小華自包粽子的誘因來思考，下列哪項政府政策最可能減少小華包粽子的次數？(2024分科)

(A)加強肉粽店家稽查抽驗，以利追溯原料來源

(B)調高基本工資，使得肉粽攤販人力受到影響

(C)增加進口原料關稅，因而影響相關食材價格

(D)健全肉粽店家的自動化設備，增加生產效率

答案：D

時薪 最低工資法 月薪 調漲

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