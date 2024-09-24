科學人／血型不只有ABO系統！新發現的第47種「MAL」攜帶1重要抗原

你是哪種血型？A型？O型？有點概念的可能還知道Rh血型，然而，血型其實比你想得還要複雜！

只知道ABO？血型系統其實有47種！

大部分人可能只熟悉ABO和Rh血型系統，畢竟這是醫院裡最常見的血型分類方式。血型是藉由紅血球表面的一些「抗原」來分類的。簡單來說，抗原就像是紅血球的身份證，幫助免疫系統辨識自我與外來者。

我們最常聽到的ABO系統，A型的人擁有A抗原，B型的人擁有B抗原，而AB型血則兩者都有，O型則兩者都沒有。至於Rh系統，決定了我們是「陽性」還是「陰性」。但這還不是全部！世界上目前已知有47種不同的血型系統，它們各自有超過360種抗原，這表示每個人都擁有獨一無二的血液「標籤」。

困擾科學界50年的神秘抗原：AnWj

1972年，當時科學家發現了一種神秘的抗原——AnWj。但它的遺傳背景卻一直不明，讓科學界摸不著頭緒。這個抗原在大多數人身上都有，但在少數人身上卻完全不存在。

直到最近，來自NHS血液與移植部門（NHS Blood and Transplant, NHSBT）的科學家們才解開這個謎團，他們發現，AnWj抗原其實是由MAL基因編碼的蛋白質攜帶。大部分人都是AnWj陽性，紅血球表面攜帶這個抗原；而AnWj陰性的人，則因為基因突變或某些血液疾病或癌症影響，導致抗原無法表達。

他們將MAL基因「插入」那些缺少AnWj抗原的細胞，結果發現這些細胞真的開始表現出AnWj抗原，成功將它們轉變為AnWj陽性！這無疑證明了MAL基因就是負責這個神秘血型的「主謀」。

新血型的意義

為什麼這個新發現如此重要呢？對於絕大多數人來說，這個新血型系統可能不會直接影響日常生活，但對於極少數AnWj陰性的人來說，這可能是關乎生死的關鍵。在輸血過程中，若這些患者接受了不相容的血液，可能會發生嚴重的輸血反應，甚至會危及生命。

這項突破性的研究成果已經發表在《血液》（Blood）期刊上，成為血型研究歷史上的一個重要里程碑。隨著這些發現，我們有望在未來發現更多未知的血型系統，並為更多患者提供更安全的醫療保障

下次去捐血時，不妨想一想，也許你的血型比你想像中還要複雜，甚至可能隱藏著你自己都不知道的小秘密呢！

資料來源：

1. Tilley, Louise A., et al. "Deletions in the MAL gene result in loss of Mal protein, defining the rare inherited AnWj-negative blood group phenotype." Blood Journal (2024): blood-2024025099.

2. New Blood Group System Discovered: MAL

3. Scientists find new blood group after 50-year mystery

（本文出自2024.09.18《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）