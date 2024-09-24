國際小學堂／太空人滯留 8天任務變8個月

美國太空總署（ＮＡＳＡ）太空人魏勒摩爾和威廉斯，六月執行波音太空船「星際飛機」首趟載人試飛，抵達國際太空站（ＩＳＳ）。兩人任務原本為期八天，但星際飛機九月初無人返航，他們則要到明年二月才會改搭太空探索科技公司（SpaceX）的太空船返回。在這段期間，兩人有什麼樣的任務？

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）八月報導，魏勒摩爾和威廉斯當時在ＩＳＳ還算是客人，該太空站正式工作組員是「第七十一遠征隊」（Expedition 71）任務的七名太空人。

加入遠征隊執行實驗

不過ＮＡＳＡ表示，兩人已在ＩＳＳ展開若干例行工作，與第七十一遠征隊無縫配合。兩人也會轉為全職的遠征隊組員，加入SpaceX「Crew-9」任務太空人的行列；該任務太空人最快九月廿四日啟程。作為正式遠征隊人員，兩人會執行一般的組員任務，例如艙外活動、設施維護和密集的科學實驗等。

Crew-9是飛往ＩＳＳ的例行任務，旨在補充站內組員。先前預計派四人搭「乘龍」太空船飛往ＩＳＳ，但根據ＮＡＳＡ新計畫，飛赴ＩＳＳ的人數將減為兩人。他們到達後將和魏勒摩爾、威廉斯會合，這四人將與俄羅斯太空人共同從事「第七十二遠征隊」任務。

ＮＡＳＡ指出，魏勒摩爾和威廉斯此前就已著手從事若干例行工作，包括ＩＳＳ的維修保養、檢查硬體設施、整理貨物、檢查「星際飛機」、協助科學實驗等。

有人延長停留逾1年

太空人意外得在ＩＳＳ多待數天、數周甚至數月的情況並不罕見。例如二○二二年九月啟程的ＮＡＳＡ太空人盧比歐，原本預定在ＩＳＳ停留約半年，但他乘坐的俄羅斯聯合號太空船停泊時發生冷卻劑外洩，最後他在太空待了三七一天，刷新美國太空人連續停留太空最長時日的紀錄。

太空人也時常因為地球上天候不佳、其他行程調整等多種因素，要在ＩＳＳ多待幾天或幾周。不過魏勒摩爾和威廉斯由於原定只待幾天，ＮＡＳＡ決定在他們的太空船放入重要裝備，而非兩人的行李，不料兩人停留延長。八月稍早，航太企業諾斯洛普格拉曼的一項補給任務抵達ＩＳＳ，可能讓兩人鬆口氣。