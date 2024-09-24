國際小學堂／星際飛機空機返航 波音載人往返太空卡關

美國波音公司太空船「星際飛機」六月載著美國太空總署（ＮＡＳＡ）兩名太空人飛往國際太空站（ＩＳＳ），停靠前卻發生推進器故障。九月六日，星際飛機飛返地球，但前述兩名太空人卻留在ＩＳＳ，原因是ＮＡＳＡ擔心推進器再度故障，決定先讓該太空船「空機」返回。星際飛機問題重重，讓波音的太空業務再逢挫敗。

載人往返 馬斯克成功7次

魏勒摩爾和威廉斯六月成為首批駕駛星際飛機的太空人，原本抵達ＩＳＳ的約一周後就要返回地球，但鑒於星際飛機發生的問題令人難有把握，ＮＡＳＡ讓富豪馬斯克的太空探索公司SpaceX介入，將用該公司的「乘龍」太空船載兩人回地球，但他們預計要在ＩＳＳ待到明年初。

波音主要從事商用和軍用飛機銷售，太空計畫只占其所有業務一小部分，但涉足太空令波音引以為傲。波音在太空飛行的長期參與，可追溯至首名美國人飛赴太空的任務。十年前，ＮＡＳＡ選擇波音和SpaceX來載人往返ＩＳＳ，後者至今已執行七次，波音卻連一次都還沒達成。隨著ＩＳＳ最快二○三○年除役，所剩時間已不多。

美國太空總署（NASA）太空人魏勒摩爾（左）、威廉斯（右）六月十三日在國際太空站與波音「星際飛機」的連接處留影；圖由該署提供。（美聯社）

進軍太空 美盼民企多參與

紐約時報報導，美國銀行航太及國防分析師艾普斯坦在八月的研究筆記直指，不清楚波音是否或何時將再有機會，能把太空人送上太空；假使波音從載人太空飛行領域撤資，「我們不會感到意外」。但其實波音的問題不只打擊該公司，也更廣泛地衝擊美國的太空計畫。美國希望能有多家民間企業，具備能力支持該國太空領域的工作。

SpaceX已讓太空發射成本降低、頻率增加，加上亞馬遜創辦人貝佐斯成立的藍源公司等業者，美國民間太空產業正蓬勃發展。但具充分技術和財政能力，足以支持ＮＡＳＡ最具雄心、成本最高、難度最大的太空項目的業者，仍只有波音、SpaceX等寥寥幾家。ＮＡＳＡ署長尼爾森八月聲稱，對星際飛機將再度載人航行信心滿滿。

除了星際飛機任務，波音也參與打造美國在ＩＳＳ的主要構造、製造政府和商用人造衛星，也正協助提供ＮＡＳＡ再度載人登月任務的關鍵組件，並和美國洛克希德馬丁公司一同經營火箭發射業務。

波音太空船「星際飛機」九月六日無人降落在美國新墨西哥州；圖由美國太空總署（NASA）/ Aubrey Gemignani提供。（路透）

超支15億美元 波音苦吞

但花旗的航太和國防分析師古爾斯基說，太空計畫極度困難，尤其牽涉載人任務者，不僅維修工作艱鉅，突發問題和趕不上期限也是家常便飯。

對波音來說，計畫延宕的成本相當可觀。波音的國防部門裡，有五個項目是波音當初同意以固定價格從事開發，後來公司支出卻超乎預期，星際飛機就是其中之一。該項目至少已超支十五億美元，包括今年上半年的一點二五億美元，這些額外開銷得由波音獨自吞下去，而非ＮＡＳＡ。

星際飛機二○一九年的試飛就曾因軟體錯誤，結果一塌糊塗，近年也遭逢等多種其他問題，包括降落傘系統瑕疵、氦氣洩漏等。

波音九月五日聲明，該公司持續優先關注工作組員和太空船的安全，依照ＮＡＳＡ決策執行任務，準備好讓星際飛機的無人返航安全順利。ＮＡＳＡ九月七日則承認，鑒於星際飛機順利飛返，當初其實可以執行載人。

紐時認為，波音在其他業務方面的問題，可能助長外界對波音太空計畫的若干擔憂。波音737 Max在二○一八年和二○一九年的兩起慘重墜機，已重創公司聲譽。今年一月，又有一架737 Max的艙門脫落，令人對波音的安全及品質保證再度生疑。不過波音的太空業務，和其民航飛機部門少有關聯。

業界先鋒SpaceX也有其問題。該公司獵鷹九號火箭七月歷經罕見但嚴重的失敗，美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）八月也曾因為其中一個火箭推進器的問題，短暫要求停飛該火箭。

人才就業 首選非ＮＡＳＡ

提倡太空探索、教育和產業的非營利組織太空基金會一份報告指出，全球太空經濟的規模在過去十年將近翻倍，去年達到五千七百億美元，大部分屬於商用。

太空領域上，有限的技術人才也炙手可熱。但亞利桑那州安柏瑞德航空大學工程數學教授布萊納說，ＮＡＳＡ和較老字號的航太公司近來的吸引力已減低；他很多火箭領域的學生都說，未來想到SpaceX、藍源、新創公司就業，以期有機會立刻參與「有趣」的工作。