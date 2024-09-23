語文一點通／生活中的單位詞──量詞簡介
日常生活中許多時候我們都會使用到「量詞」，例如去便利商店買飲料時，想要表達購買的數量，我們通常會使用「一瓶」（養樂多）、「兩罐」（可樂）或是「三杯」（咖啡），若購買的是零食，我們則會使用「一包」（洋芋片）、「兩條」（口香糖）或是「三盒」（蘇打餅）等。上述例子中的「瓶」、「罐」、「杯」、「包」、「條」、「盒」，就是所謂的「量詞」。
量詞，是表示事物或動作的單位詞。在語文中，量詞若是運用得當，能讓文字變得形象生動，充滿意趣。所以，接下來就讓我們跟著吳桐老師進一步來認識不同的量詞，並努力改掉只會使用「一個」來形容物品數量的習慣吧。
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