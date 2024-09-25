好讀周報／從乳製品能看出家庭收入？「冰箱經濟學」如何決定該投資撤資

文 ／編譯梁采蘩

根據他自創的「冰箱經濟學」（Fridgenomics），史塔索決定在印度投資乳製品加工業，也就是將牛奶製成奶油、起司、優格與冰淇淋的公司。他預測，隨著印度家庭收入增加，人們會吃更多乳製品。最近數據顯示，高附加價值乳製品的業績呈現雙位數成長，他也獲得優於大盤的報酬，證明自己的預測是對的。

冰箱也能指引史塔索該從哪撤資。「我過去曾投資百勝中國；2014年我查看那裡的冰箱時，開始非常擔心。」他說。百勝中國在大陸市場經營肯德基、必勝客、Taco Bell等美國速食品牌。當時史塔索發現，民眾家中一桶桶肯德基已被綠咖哩和壽司取代。他認為，對中國中上階層而言，愛吃這些國際美食能彰顯品味，較不富裕的家庭也勢必追隨潮流。

除了食物之外，史塔索還發現購買冰箱是一個國家的私人補教與保險業市場成長的可靠預兆。他說，冰箱讓婦女從煮飯職務解放，「她們能外出工作賺錢，家庭財務上就有發言權」，而女性傾向比男性想得更長遠，她們會考慮孩子教育問題，也懂得未雨綢繆。

史塔索的冰箱經濟學很可能獨一無二，但成果也得來不易。他估計每份研究都需要數個月的事先規畫、數天的實地訪談與記錄，回國後再花數周分析。史塔索說，他會召集同事到自家開會，純粹是為了藉機煮飯。他自稱是美食家、健康愛好者，曾經吃素。

最近史塔索與團隊分析他們的觀察時，直覺告訴他擠壓式優格（squeezable yogurt）可能是一座金礦，「這是一種零食，人們認為健康又營養，而且富含糖分，所以有享受的成分。我去商店買了每種口味，全都嘗遍了」。

正如19世紀法國美食家布里亞-薩瓦蘭（Jean Anthelme Brillat-Savarin）所言：「告訴我你吃了什麼，我就能說出你的為人。」這句話如今演變成：讓我看看你的冰箱，我就能知道你真實的一面。書架是抽象的，擺放往往經過編排，浴室櫃過於隱私；樸實的冰箱則是窺探21世紀的靈魂之窗。