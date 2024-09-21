科學人／從電線電纜起家、佈局綠能 大亞董事長談台灣電力系統與經營策略

隨著台灣科技與經濟的發展，各產業的電力需求年年倍增，電力系統從發電、輸送，到儲存與轉換，也需要不斷提升、創新。大亞電線電纜董事長沈尚弘從父親手中接下公司之後，重新定義了大亞的事業版圖：成為台灣重要的能源串接領導品牌。

沈尚弘除了帶領大亞率先進入超高壓電纜，也跨足能源鏈上下游產業、佈局綠能發電，更投資新興產業、資訊安全與醫藥產業。喜歡讀歷史書的沈尚弘總是以更宏觀的時間尺度來思考經營策略，也讓這20年來的大亞，展現截然不同的企圖心與創造力。

林詠翔（以下稱 Vincent）： 電力是國家發展的基礎，你認為未來「電」的產業會是什麼樣子？

沈尚弘（以下稱沈）： 電力的產生，從傳統的燃煤到現在當紅的再生能源，是一個非常多元的產業。近年來，由於電動車等新型用電設備的普及，電力的使用和傳輸方式也發生重大變化。電池、充電樁、智慧電網和長距離高壓直流輸電技術的發展，有效提升了電網的靈活性和穩定性。

電力的儲存也是電力產業的重要戰場，電池管理系統不斷進步，為未來大規模儲能提供了更多可能性。如何開發更高效、更安全的儲能技術，以及更永續、更智慧的發電和輸電方式，以滿足未來的電力需求，都是電力產業正在推動的方向。

Vincent： 大亞電纜擴大經營能源事業，在發電方面，選擇太陽能的原因是什麼？

沈： 大亞是電線電纜起家的，電纜的功能是傳輸電力，漆包線的功能則是透過零件與機具，把電能轉換成其他形式的能源，所以我把漆包線定義在轉換這一類。當我父親（大亞創辦人沈金承）把公司交給我的時候，我就不斷反思，大亞在電線電纜之外，還能做什麼？幾經思索之後，我認為答案是「綠能」。往上可以看到綠色能源的產生，也結合永續的概念，往下則是能源的儲存。我把能源的產生、傳輸、轉換、儲存，連同管理，叫做能源鏈，也成為大亞的企業核心能力：能源串接的領導品牌。

至於為什麼選擇太陽能，最大的原因還是公司規模和可投入資源的綜合考量。風力發電需要投入的研發成本太高，正好當時有機會與聚恆科技合作，所以我把綠電的發展聚焦在太陽光電領域。但是除了太陽能，這幾年我們在台東也研究地熱發電。比起風力或太陽能發電，地熱發電24小時都能持續進行，對於基載電力的穩定供應更有效益。

Vincent： 電力系統除了我們知道的配電、變壓，還涵蓋了哪些科學層面？

沈： 從歷史的脈絡來說，電網的設計跟那個時代的用電環境有關，電力的供需關係與電廠的選址、發電模組配比都有影響。現在電力傳輸的趨勢是採高壓電，因為高壓電才能低電流、低電流才能低耗損。技術上來說，電纜的潔淨度是電力系統能否升級的關鍵，電纜中雜質越多，就越容易導致電纜的損壞與電力傳輸的耗損。電纜的品質必須穩定，技術的突破就需要研發。

Vincent： 台電計畫更新的分散式「強韌電網計畫」，大亞也參與其中。這樣對台灣的用電系統有什麼好處嗎？

沈： 電力需求與國家的GDP幾乎是正比關係，但政府單位與電力公司必須預估台灣未來10~20年的用電需求，設計滿足未來用電環境的電力系統，才能避免未來無電可用的窘境。台灣的電力系統是南電北送，優點是調度靈活；但經過幾次天災，我們知道只要其中一個地方出問題，就會區域性缺電。為提升電力系統的韌性，台灣近年來推動分散式電網，就是把發電機組設置在各地，滿足區域內的用電需求，也減少對遠距離輸電的依賴。

Vincent： 大亞的營收持續攀升、訂單不斷，可否跟我們分享你的競爭策略？

沈： 我沒有什麼特別的競爭策略，就是我們要做得比競爭者更好，例如漆包線怎麼做得更細、品質更好，讓客戶更好運用。我大量閱讀報章雜誌、透過各種管道接受新資訊，注意科技發展的趨勢，從中思考可能的機會，大亞會投資生技製藥，也是因為如此。我喜歡看書，特別是歷史書，太陽底下沒有新鮮事，人類的行為會重複，但我可以去想像：如果是我，我會怎麼做。這些對於我做決策、管理，非常有幫助。

沈尚弘的企業家之路 ・ 22歲（1980年）台灣大學電機系畢業。 ・ 26歲（1984年）美國艾茉利大學（Emory University）企業管理碩士畢業。 ・ 26歲（1984年）任職美國電話電報公司（AT&T）。 ・ 30歲（1988年）回台灣任職大亞電線電纜股份有限公司。 ・ 39歲（1997年）擔任大亞電線電纜總經理。 ・ 44歲（2002年）台灣區電線電纜工業同業公會副理事長迄今。 ・ 45歲（2003年）接任大亞電線電纜董事長迄今。 ・ 46歲（2004年）台灣區電機電子工業同業公會常務理事迄今。

（本文出自2024.08.30《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）