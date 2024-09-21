圖表看時事／憲法法庭判死刑「有條件合憲」 圖解新增8關卡、判決有何影響

卅七名死囚主張刑法死刑制度違憲，聲請憲法審查，憲法法庭昨判犯「情節最嚴重」的普通殺人、性侵殺人、強盜殺人、擄人勒贖殺人罪，且刑事程序符合最嚴密的正當法律程序下，死刑合憲；換言之，未來只有犯四種殺人罪者才可能被處死刑。

要再判死刑 難上加難

此外，憲法法庭判決刑法殺人罪判處死刑規定合憲，但設下嚴格的八道關卡，除了符合「只適用於犯罪情節最嚴重」、「程序符合最嚴密正當法律程序要求」外，其他包括偵訊時應強制辯護、第三審要強制辯護、第三審應經言詞辯論、合議庭法官一致決、被告行為時、審判時或執行時有精神障礙、心智缺陷不得科處或執行死刑。法界指出，我國要再判處死刑，難上加難，台灣可謂已「實質廢死」。

殺人判死限情節最嚴重

憲法法庭指出，立法者選擇死刑當作殺人罪的最重本刑，目的是讓被告承擔相對的罪責，並希望發揮刑罰的嚇阻功能、減少犯罪，但憲法法庭認為判處死刑「無特別預防功能」，不過在我國歷史及社會脈絡下，公正應報仍為特別重要的公共利益，死刑合憲。

憲法法庭認為，四種殺人罪須限於直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂，才符合「情節最嚴重」的基本要求，若是未必故意而殺人，即便出了人命也不能算是「情節最嚴重」。

現行犯罪嫌疑人在警察調查、檢察官偵查階段，無強制辯護規定，只是容許他們可隨時選任辯護人，尤其是警詢時甚少有律師陪偵，但檢警偵查時往往是調查犯罪最重要的階段。憲法法庭為避免被告或證人供述錯誤、檢警破案壓力造成死刑冤案，諭知刑事訴訟法兩年內修法。

偵查到槍決 程序更嚴密 製表／地方社會中心

合議庭判死須採一致決

目前最高法院也未明定審理時要有強制辯護制度、行言詞辯論，卅七名死囚中僅五件開過「生死辯」，憲法法庭也要求修正。

最高法院已逾四年未作出死刑判決，但憲法法庭昨要求各級法院未來要科處死刑時，合議庭必須採「一致決」，以保障人民生命權和正當法律程序原則。亦即只要有一名法官秉持廢死信念或宗教因素「不殺生」，歹徒再凶殘也能逃死。

死囚可請求非常上訴

黃春棋、陳憶隆一九九五年綁架富商黃春樹並撕票，被依當時的刑法判處死刑定讞，迄今廿四年仍未執行，是關押最久的兩名死囚。憲法法庭認為，當時的法條為「唯一死刑」，不符罪責原則，此部分違憲。

卅七名聲請人中，因沈岐武、林旺仁、林于如有精神障礙或心智缺陷，刑法修正期限的兩年內不得槍決，卅七名死囚若認為自身犯罪情節非「最嚴重」，或確定判決未經合議庭法官一致決等，卻被判死刑，皆可以請求檢察總長提非常上訴。

最高檢察署表示，憲法法庭雖認為死刑不違憲，但有其他部分法律規定或個案適用程序違背憲法意旨，將審酌、研議原因案件是否提起非常上訴。

廢死團體遺憾錯過機會

卅七年前遭綁架、殺害的新竹學童陸正，其高齡八十二歲的父親陸晉德表示，大法官撈過界且違抗民意，痛批政府是非不分。

廢死團體表示遺憾，認為大法官錯過廢除死刑機會，也認為是台灣邁向廢死的正向起點，將持續協助卅七名死囚，避免再有死刑「被害人」，籲政府停止死刑，廢除死刑制度。