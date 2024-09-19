快訊

對流雲系發展旺！18縣市豪大雨特報 一路狂炸至晚間

央行4重拳打炒房！自然人第2戶房貸全數降至5成 首購外取消寬限期

比蘋果官方划算！STUDIO A舊換新加碼10%多9818元 換購iPhone 16系列0元起

國中自然／實驗組、對照組、實驗變因分不清？ 教你一招秒懂

聯合新聞網／ 力宇教育

在國中的自然課程中，最讓人興奮的莫過於實驗課吧！實際動手操作實驗，不僅能培養實驗精神，更能深入學習實驗原理，打下知識的穩固基石。實驗是科學方法中重要的一環，同學們知道一個完整的實驗該如何設計嗎？又要注意什麼呢？

設計實驗時，最重要的就是要設定一個「變因」，並設計實驗組與對照組。許多同學一開始會分不清楚實驗組和對照組，或是操作變因、控制變因及應變變因等差別，但不用擔心，力宇教育的李鴻老師將用淺顯易懂的方式講解，詳細介紹這些名詞的定義，並以實際舉例，加深同學們的理解和判斷。快點開影片，跟著李鴻老師的腳步走進科學吧！

★科學方法是國一上學期第一次段考的重點課程，也是科學探究的基礎，全影片有對科學方法的完整介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然1上(108新綱) 適用113學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10631

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

力宇教育 升學 學霸 自然科

力宇教育

追蹤

相關新聞

國中自然／實驗組、對照組、實驗變因分不清？ 教你一招秒懂

在國中的自然課程中，最讓人興奮的莫過於實驗課吧！實際動手操作實驗，不僅能培養實驗精神...

圖表看時事／真主黨3千呼叫器成貼身炸彈 釀慘重死傷…圖解黎巴嫩爆炸案

黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器十七日集體爆炸，釀成十二死、二千八百人受傷。紐約時報報導，此事是以色列所為，真主黨日前訂購一批台灣品牌「金阿波羅」呼叫器，以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行攔截並改造...

新聞中的公民與社會／身高沒160公分不能當消防員？

女義消陳韻宣2018年通過消防警察特考，差1.1公分只有158.9公分高不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則160公分標準廢訓...

好讀周報／鰻苗歉收時價格恐超黃金…完全養殖有多難？揭密複雜成長過程

每年冬天(11月-隔年2月)，漁民們會聚集在花蓮溪、蘭陽溪甚至淡水河口，捕撈他們稱之為「白金」的鰻苗，你有沒有想過為什麼漁民大多數都是捕鰻苗而非直接從魚卵開始養殖鰻魚？

好讀周報／經歷就像一場夢！不信教的猶太人偶然迷上木作 加入重建聖母院行列

木匠，一個許多人以為正在消失的行業，能帶來精彩人生？美國木匠席爾佛（Hank Silver）不久前從波士頓機場出境，海關...

科學人／地球的短期小夥伴+1！本月底起將迎來2個月的「迷你月亮」

接下來兩個月，地球將獲得一位暫時小夥伴：小行星2024 PT5，這顆小行星將在本月開始繞地球一圈，然後在11月中旬離開，繼續它的太陽系之旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。