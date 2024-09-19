國中自然／實驗組、對照組、實驗變因分不清？ 教你一招秒懂

在國中的自然課程中，最讓人興奮的莫過於實驗課吧！實際動手操作實驗，不僅能培養實驗精神，更能深入學習實驗原理，打下知識的穩固基石。實驗是科學方法中重要的一環，同學們知道一個完整的實驗該如何設計嗎？又要注意什麼呢？

設計實驗時，最重要的就是要設定一個「變因」，並設計實驗組與對照組。許多同學一開始會分不清楚實驗組和對照組，或是操作變因、控制變因及應變變因等差別，但不用擔心，力宇教育的李鴻老師將用淺顯易懂的方式講解，詳細介紹這些名詞的定義，並以實際舉例，加深同學們的理解和判斷。快點開影片，跟著李鴻老師的腳步走進科學吧！

★科學方法是國一上學期第一次段考的重點課程，也是科學探究的基礎，全影片有對科學方法的完整介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！