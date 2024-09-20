科學人／至今從未感染COVID-19？ 成為「天選之人」關鍵可能是這基因

為什麼仍有些未曾感染COVID-19的天選之人？科學家發現，關鍵或許在 HLA-DQA2 免疫基因。

英國的研究團隊在2021年疫情高峰期間，讓36名健康、未接種疫苗且未曾感染過COVID-19的年輕參與者，透過鼻腔接觸冠狀病毒 SARS-CoV-2，試圖研究引發感染所需的病毒量。其中16名參與者接受了更詳細的測試，研究人員在實驗前後追蹤了他們的血液和鼻腔中各種免疫細胞的活動，藉此觀察不同的免疫反應何時開始作用。

意外的是，16名參與者中，只有6名感染了病毒。「起初，我們非常沮喪，覺得我們把這些實驗浪費在沒有真正感染的參與者身上了」，荷蘭阿姆斯特丹癌症研究所的生物學家林德博姆（Rik Lindeboom）說。但後來，他和他的同事們意識這是一個「獨特的機會」，得以了解那些人是如何成功抵抗病毒。

未感染的參與者分為兩類：從未檢測出病毒陽性，或是鼻腔中出現了短暫感染，但很快被身體清除，因此他們並未生病。

研究人員從未檢測出病毒的參與者身上，發現到免疫細胞單核球和黏膜相關非變異性T細胞（Mucosal associated invariant T, MAIT）的變化。出現短暫感染的參與者，則在接觸病毒後一天內鼻腔裡引發了強烈的免疫反應，稱為干擾素反應。干擾素有助於發出病毒威脅的信號，吸引免疫細胞抵抗感染。

相比之下，陽性感染者平均花了大約五天才在鼻腔中啟動相同的干擾素反應，讓病毒有時間繁殖和擴散。這表示，在感染部位迅速啟動免疫反應，可能有助於防止冠狀病毒在體內進一步感染。

此外，未感染的參與者，其免疫細胞中的HLA-DQA2 基因具有高度活性，不過該基因的具體作用還需要進一步研究。研究結果於六月發表在《Nature》期刊。

基於這項研究結果，或許我們可以根據特定基因來判斷容易感染的個體。當然，在2021年之後疫情有極大的轉變，現在多數人因為感染或接種疫苗而對COVID-19有一定的免疫力。不清楚有全球多少人避開了 COVID-19；根據美國疾病控制與預防中心的估計，到 2022 年底，近四分之一的美國人尚未感染該病毒。

林德博姆提到，後來並不容易徵得志願參與者進行進一步的研究，因為現在幾乎每個人對COVID-19都有一定的免疫力，這也是這項研究難得之處。他說，希望我們再也沒有這麼『好』的機會得以進行類似的研究。

參考資料：

1. Lindeboom, R.G.H., Worlock, K.B., Dratva, L.M. et al. Human SARS-CoV-2 challenge uncovers local and systemic response dynamics. Nature631, 189–198 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07575-x

2. Some people have never gotten COVID-19. An obscure gene may be why | ScienceNews

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信使奇兵

（本文出自2024.09.18《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）