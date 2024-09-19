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圖表看時事／真主黨3千呼叫器成貼身炸彈 釀慘重死傷…圖解黎巴嫩爆炸案

聯合新聞網／ 編譯徐榆涵周辰陽／綜合報導
一家貝魯特超市十七日錄下呼叫器爆炸瞬間，左邊一名男子摔倒在地，其他人則在尋找掩護。（法新社）
一家貝魯特超市十七日錄下呼叫器爆炸瞬間，左邊一名男子摔倒在地，其他人則在尋找掩護。（法新社）

黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器十七日集體爆炸，釀成十二死、二千八百人受傷。紐約時報報導，此事是以色列所為，真主黨日前訂購一批台灣品牌「金阿波羅」呼叫器，以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行攔截並改造，在內部放入炸藥和引爆裝置，再透過遠端引爆。

報導說，了解此次行動的美國與他國官員透露，真主黨訂購的這批台灣製造商「金阿波羅」呼叫器，大多數為該公司的「ＡＲ九二四」型號，以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行將其改造，在呼叫器電池旁邊放入約廿八至五十六公克的爆裂物，並設置一個開關，疑用於遠端引爆。

這批呼叫器在十七日下午三時卅分左右收到一條看似來自真主黨高層的訊息，呼叫器收到訊息後便引爆，這可能是觸發內部引爆裝置的關鍵。

以國未承認攻擊 也無評論

以色列尚未對此發表評論，也並未承認發動攻擊。

真主黨高層在今年起嚴格限制成員使用手機，認為手機會成為以色列監控目標，因此改用呼叫器來傳遞組織內部訊息。真主黨訂購逾三千個「金阿波羅」呼叫器，分發給成員以及真主黨在伊朗、敘利亞的盟友使用。

網媒Axios報導，一名知情的以色列前官員表示，以國情報機關原本計畫，與真主黨全面開戰前才引爆這些呼叫器，作為出其不意的開頭打擊，讓真主黨陷入癱瘓。

然而，兩名真主黨特工最近幾天對呼叫器產生疑慮，以國領導人擔心事跡敗露，以色列總理內唐亞胡召開政軍和情報高層會議，決定立即動用該系統。

引爆前數分鐘 才知會美國

報導說，美國總統拜登的高級顧問霍克斯坦十六日訪問以色列時，內唐亞胡等人還開會數小時討論引爆呼叫器。以方高官會晤霍克斯坦時，完全沒有透露這些幕後行動。

當地時間十七日下午，就在引爆呼叫器幾分鐘前，以色列國防部長葛朗特打電話給美國國防部長奧斯丁，告知以色列將在黎巴嫩展開一項行動，但拒絕透露詳情。

美方表示，葛朗特這通電話，是為了避免美國完全不知情。美方並不認為葛朗特的電話是事先通知，美國國務院發言人米勒因此表示，「我們不知道這次行動也沒參與」。

黎巴嫩呼叫器集體爆炸 製表／梁采蘩
黎巴嫩呼叫器集體爆炸 製表／梁采蘩

呼叫器 圖表看時事 真主黨 金阿波羅 黎巴嫩

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