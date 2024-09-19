新聞中的公民與社會／身高沒160公分不能當消防員？

一、時事掃描

差1.1公分不能當女消防員 憲法法庭判違憲後她逆轉勝訴 女義消陳韻宣2018年通過消防警察特考，差1.1公分只有158.9公分高不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則160公分標準廢訓，她打憲法訴訟勝訴，大法官將陳女案件廢棄，最高行政法院今天判決陳女勝訴確定。【2024/8/15聯合報】

二、命題趨勢

《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會與文化權利國際公約》將性別平等規定在條文，重視性別平等。兩公約國內法化後，更加提升性別平等之落實。從招考空服員取消身高限制，到憲法法庭宣布警消人員男女身高限制的不平等，對性別的保障更具體化。此新聞之關鍵字：應考試服公職、工作權、性別平等、性別差異性等。

三、牛刀小試

陳女通過消防警察特考，卻因為158.9公分的身高不符《公務人員特種考試一般警察人員考試規則》的女性應160公分之規定，而遭到廢訓，陳女遂提起憲法訴訟。113年憲判字第6號判決指出，應考資格規定男性必須高於165公分，遠低於國人男性平均身高7公分，排除10%男性；女性必須高於160公分，遠高於國人女性平均身高0.5公分，排除55%女性。請問：此性別差異度的統計顯著性，已構成對女性何種憲法基本權之侵害？請在以下表格的左欄勾選一項最可能侵犯之憲法基本權，並於右欄說明判斷的理由(作答字數為40字內)。

答案：

四、歷屆試題

某研究指出，與過去相較，男性願意承擔家務勞動的比例明顯上升；然而，雙薪家庭裡，女性仍是家務勞動的主要貢獻者。多數女性期待均等分工，但僅有薪資高的女性得以如願。根據上述發現，從關切性別平權的角度，下列推論何者最適切？(2023分科)

(A)人的精力有限，故市場勞動貢獻越多者越無法對家務勞動有貢獻

(B)職場的性別平等雖已充分落實，但家庭領域的性別平等仍待加強

(C)男性的性別平權意識已有顯著提升，但女性卻仍然受限於傳統觀念之束縛

(D)性平觀念雖普及，但雙薪家庭的市場勞動貢獻仍多立基於女性再生產勞動

答案：D