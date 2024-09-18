科學人／地球的短期小夥伴+1！本月底起將迎來2個月的「迷你月亮」

接下來兩個月，地球將獲得一位暫時小夥伴：小行星2024 PT5，這顆小行星將在本月開始繞地球一圈，然後在11月中旬離開，繼續它的太陽系之旅。

許多小行星在進入地球軌道後，會短暫停留一段時間，然後被拋離。例如，2006年有一顆小行星繞地球運行了大約一年，而2020年又有一顆小行星在環繞地球數年後離去。

這次的新發現聚焦於一顆上個月剛被發現的小行星。這顆小行星是「小行星陸地撞擊持續警報系統」（Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System）的一部分，目前這顆小行星並不會與地球相撞，但研究人員推測它可能會被地球的引力暫時捕獲。

這顆小行星直徑只有10米。研究人員分析它的大小、速度和當前的軌跡，計算出未來幾個月的運行路徑。結果顯示，這顆小行星將在本月底開始環繞地球一圈，這次「環遊地球」將持續53天，直到11月中旬才會脫離地球的引力場。

在確認這顆小行星的軌跡後，研究人員還試著推算了它的起源。結果發現可能來自「阿爾朱納小行星帶」（Arjuna asteroid belt），這區域的小行星軌道與地球繞太陽的軌道相似。他們認為2024 PT5不太可能是太空垃圾，因為它的軌道與另一個自然來源的物體非常相似。

這項研究的細節已發表在《美國天文學會研究筆記》（Research Notes of the AAS）上。

資料來源：

1. de la Fuente Marcos, Carlos, and Raúl de la Fuente Marcos. "A Two-month Mini-moon: 2024 PT5 Captured by Earth from September to November." Research Notes of the AAS 8.9 (2024): 224.

2. Earth to have new mini-moon for two months

（本文出自2024.09.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）