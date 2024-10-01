寫作教室／想寫出動人故事？ 你需要掌握「三要素」

暢銷作家歐陽立中曾經說過：「故事是用最低的成本，創造出你的最大價值。」人們天性喜愛聽故事，更甚於絮絮叨叨的大道理，一個好故事的影響力，往往超越千軍萬馬。那究竟要怎麼做，才能說出一個好故事呢？其實，只要掌握好妙方：「故事三要素」——英雄、對手、奮鬥的歷程，就能寫出好故事。且看以下的分析：

首先，每個故事都有「英雄」人物，也就是「主角」，倘若這是一段關於作者本人的故事，那英雄便是作者自己。每一段故事、每一場生命歷程，其實都是一趟「英雄之旅」，英雄輪廓若設計精采，便能讓讀者留下深刻印象。

其次，一個好的故事總有「對手」，對手可以是具體的「反派角色」、「假想敵」，甚至是抽象的「挫折」。「對手」的登場，使主角人物的存在更有價值，試想，若是《小紅帽》沒有邪惡的大野狼，《哈利波特》缺少陰險的佛地魔，這二個故事是不是就少了點韻味？

最後，精彩的故事絕不可少的就是「奮鬥」的歷程。《西遊記》裡唐僧師徒一行人，歷經千辛萬險終於完成西方取經任務，而台灣女兒—林郁婷，在奧運之路上更是勇於「奮鬥」的英雄。

小時候林郁婷為了保護媽媽加入拳擊社，訓練的過程中，她常和男生對練而被打到流鼻血，靠著毅力與勤練，逐漸在國際賽事嶄露頭角。2024巴黎奧運期間，林郁婷頂著巨大的壓力：作家J‧K羅琳的不實的指控：認為其生理性別不是女性，沒有站上奧運舞台資格，以及對戰選手不友善的態度：戰敗後雙手高比X，抗議其的奧運資格，但她仍一拳一拳地戰勝比賽，最終摘下金牌，這就是運動員為自己、為國家努力奮鬥的歷程，怎能不令人動容！

英雄面對對手，堅忍的奮鬥精神，交織成一篇篇撼動人心的故事，將永遠被世人銘記傳唱。