快訊

颱風天蔬菜被搶光…唯獨1物沒人買！眾人猛點頭：餓死也不吃

真主黨總書記被炸死 竟是因行蹤遭伊朗特工洩漏給以色列

惡劣！女毒蟲加速逃逸害所長殉職 冷血原因曝光：怕沒錢繳罰金

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／想寫出動人故事？ 你需要掌握「三要素」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 趙文霙／撰寫
揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷返國後，成為衛生棉品牌代言大使，為品牌拍攝形象影片「女生，不為誰的想像而生」。記者林俊良／攝影
揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷返國後，成為衛生棉品牌代言大使，為品牌拍攝形象影片「女生，不為誰的想像而生」。記者林俊良／攝影

暢銷作家歐陽立中曾經說過：「故事是用最低的成本，創造出你的最大價值。」人們天性喜愛聽故事，更甚於絮絮叨叨的大道理，一個好故事的影響力，往往超越千軍萬馬。那究竟要怎麼做，才能說出一個好故事呢？其實，只要掌握好妙方：「故事三要素」——英雄、對手、奮鬥的歷程，就能寫出好故事。且看以下的分析：

首先，每個故事都有「英雄」人物，也就是「主角」，倘若這是一段關於作者本人的故事，那英雄便是作者自己。每一段故事、每一場生命歷程，其實都是一趟「英雄之旅」，英雄輪廓若設計精采，便能讓讀者留下深刻印象。

其次，一個好的故事總有「對手」，對手可以是具體的「反派角色」、「假想敵」，甚至是抽象的「挫折」。「對手」的登場，使主角人物的存在更有價值，試想，若是《小紅帽》沒有邪惡的大野狼，《哈利波特》缺少陰險的佛地魔，這二個故事是不是就少了點韻味？

最後，精彩的故事絕不可少的就是「奮鬥」的歷程。《西遊記》裡唐僧師徒一行人，歷經千辛萬險終於完成西方取經任務，而台灣女兒—林郁婷，在奧運之路上更是勇於「奮鬥」的英雄。

小時候林郁婷為了保護媽媽加入拳擊社，訓練的過程中，她常和男生對練而被打到流鼻血，靠著毅力與勤練，逐漸在國際賽事嶄露頭角。2024巴黎奧運期間，林郁婷頂著巨大的壓力：作家J‧K羅琳的不實的指控：認為其生理性別不是女性，沒有站上奧運舞台資格，以及對戰選手不友善的態度：戰敗後雙手高比X，抗議其的奧運資格，但她仍一拳一拳地戰勝比賽，最終摘下金牌，這就是運動員為自己、為國家努力奮鬥的歷程，怎能不令人動容！

英雄面對對手，堅忍的奮鬥精神，交織成一篇篇撼動人心的故事，將永遠被世人銘記傳唱。

巴黎奧運 林郁婷

延伸閱讀

奧運／林郁婷、李洋代言「麻將手遊」引熱議 律師點出「未必划算」

金牌拳后林郁婷領跑 修杰楷路跑忘帶錢靠1招回飯店

路跑／獻出路跑初體驗 金牌拳后林郁婷喊幸福

中職／林郁婷中職開球笑找止滑粉 捕手選張育成有意涵

相關新聞

寫作教室／想寫出動人故事？ 你需要掌握「三要素」

暢銷作家歐陽立中曾經說過：「故事是用最低的成本，創造出你的最大價值。」人們天性喜愛聽故事，更甚於絮絮叨叨的大道理，一個好...

紐時賞析／打壓陸進口小額豁免資格？美關稅新規 恐顛覆零售業典範轉移

Major U.S. retailers including Amazon and Walmart have been ...

科學人／不可逆…350萬人受退化性關節炎所困 「細胞治療」帶來新思路

退化性膝關節炎是中高齡族群常見的疾病，根據2019年衛生福利部統計，台灣膝關節退化盛行率約15%，超過350萬人深受其擾，其中70歲以上長者更是高達70%罹患退化性關節炎。然而年輕肥胖者增加，加上健身風潮...

圖表看時事／2輪投票翻盤！石破茂當選自民黨總裁 圖解關鍵主張

日本自民黨總裁（黨魁）選舉廿七日投開票，五度挑戰大位、選前喊出政治生涯「最後一戰」的六十七歲前防衛大臣石破茂，在第二輪決選逆轉險勝經濟安保大臣高市早苗，成為下任總裁，可望出任日本首相...

閱讀數學／《汪汪隊》誰最常出任務？

「萊德需要我們～」許多爸媽對這句台詞應該都不陌生。《汪汪隊立大功》（Paw Patrol）不只在臺灣，全世界都廣受孩子們歡迎...

科學人／ 每次撸貓都被電？ 揭開產生「靜電」的真正原因

大家或許有過這種經驗：在地毯上摩擦腳底、脫毛衣，甚至輕輕撫摸貓咪時，忽然感覺到「啪！」一聲，好像被電了一下。這個困擾人類兩千多年的現象，現在終於有了科學解答！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。