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我與素養的距離╱開學了 讓我們上學去

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

進入9月就代表學生們已經回到學校上課了，除了哀號假期已經結束外，可能還要趕暑假作業吧！到底學生們為什麼要上學呢？現在就讓力宇教育的黃霑老師告訴你我們為什麼要上學！

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