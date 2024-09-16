從未補習靠自己拼上台大、美國博士》博士媽媽Elisa：學習是一件快樂的事 才能走得長遠

「我一直認為：快樂學習很重要。」 Elisa堅持每晚睡前親子共讀，即便兒子已經能自己看書，他仍然喜歡媽媽的陪讀。她相信，孩子的學習應該是輕鬆愉快的，而不是壓力重重的。所以，即使在暑假，她也不認為「耍廢」是一種浪費時間。

「學習，是我最擅長的事！」說著這句話的Elisa很有自信，但她也絕對有資格這麼說。

Elisa的成長過程中，因熱愛學習，讓她會說中、英、法、日等四國語言，擁台大經濟學士、美國德州大學奧斯汀分校經濟學博士學歷，曾在政大任教，還會拉小提琴、繪畫、袖珍藝術等。在她身上，理性與感性見不到衝突，是個懂得享受生活，又不斷自我成長的女性。

她同時也是個七歲孩子的媽，去年跟著丈夫到美國定居。因著特殊的成長經歷，以及對教育、教養很有想法，她開始在臉書經營「博士媽媽Elisa聊教育」粉專，發文常常都得到不小的迴響，發人省思。

Elisa三歲隨家人移居美國，直到小學三年級才回到台灣。回國後，她面臨了語言和文化的雙重挑戰。儘管她語言天賦好，在三歲時台語和中文就說得很好，但到了美國上學後，英語逐漸成為她的強勢語言，對中文則是越來越抗拒，落後許多。

「我回台灣唸三年級下學期，但我中文程度大概只有二年級左右，考試回答錯，常常不是因為概念不理解，而是看不懂中文的意思。國語作業別人寫半小時，我卻要花兩小時！」為了幫她追上進度，Elisa的父母每天輪流分科陪讀，追了一年多，在五年級時，成績從20多名躍升到前10後，父母才放手。「那大概是我一生中，讀書最痛苦的一年。」Elisa苦笑的說。

但熱愛英語的Elisa，回台灣後完全沒有機會接觸英語，所以她主動為自己創造英語環境。每天堅持自言自語、看英文卡通、國家地理頻道、聽空中英語，就是為了不讓自己的優勢流失。對於學語言，她坦承沒有訣竅，「如果你能做到10幾年，每天聽、讀30分鐘的英文，不可能不好。」這份堅持，為她日後的學習之路奠定了穩固基礎。

公認最快樂的高三考生！沒有補習，專心自己的讀書計畫

Elisa在沒有補習的情況下，靠著自律與堅持，從景美女中考上台大，讓父母與同學都感到非常驚訝。

她的學習方法強調理解與自主安排，「當時有許多同學每天花很多時間在應付補習班的功課跟考試，造成學習疲勞。而我不用補習，反而可以專心讀書！」高三雖然每天都有考試，她仍能按自己的節奏學習，甚至常常超前進度，不為考試而讀書，而是為了真正掌握知識。

還有一個重要的因素，Elisa 始終相信，快樂學習是關鍵，「還記得高三的時候，好多人問我：『為什麼你每天看起來都好開心？都沒有考生的樣子。』我快樂並不是因為我很享受考試，而是我把考試當作是驗收我讀懂了多少，針對錯的去搞懂它，成績並不能定義『我』。」

能有這樣的學習心態，Elisa坦言，父母的身教影響頗深。「陪讀那一年，拿到考卷時，他們從來不會『放大』成績單上的分數，而是著重在『訂正』，找出錯誤的原因，哪裡弱就補強哪裡，時候到了就果斷放手，讓我自主管理。」

比起成績，Elisa的父母更重視生活中的態度和能力培養，而他們也熱愛閱讀跟學習，直到現在6、70歲仍是如此，這種持續不斷的自我提升成為Elisa和弟弟的榜樣，更讓她理解到學習的重要性，並且形成了強烈的自律與學習動力。最終，她以穩健的步伐考上台大經濟系，後來又到美國直攻博士學位。

36歲靠學日文度過低潮，Elisa堅信：人要有讓自己「快樂」起來的能力

取得美國博士學位後，Elisa回台灣在政大一面做學術工作、一面任教，看似順遂的日子，卻在36歲時，學術瓶頸、家庭壓力接踵而至，讓她重新審視自己的人生方向。「那是我第一次嚐到，人生不是努力就可以。」

「我需要找一個讓我有成就感的正面能量，學習是我的強項，所以就決定去學日文。」Elisa回憶道，眼中閃爍著堅毅的光芒。她當時早已精通第三語言法文，日文是全新領域，而她在之中重新找回了久違的熱誠，也慢慢走出低谷、找到快樂。

對Elisa來說，培養多元興趣是對抗人生低潮的秘密武器。無論是拉小提琴、畫畫，還是製作袖珍模型，每一項愛好都是她在困境中尋找快樂的方式。 她深信，「找到快樂」不是一生順遂，也不是與生俱来的天賦，而是需要不斷練習的能力。「我們要學會在黑暗中為自己點亮一盞燈，」她語重心長的說。而這份信念，她不僅用於自己的人生，更希望傳遞给自己的孩子。

兒子三歲還不太會說話，Elisa選擇相信、等待

Elisa雖然一直很不喜歡台灣的升學體制，但她仍舊得想辦法適應它，「我覺得逃避不是一個解決學習困難的一種方式，我必須去面對。」這理念延續到她面對育兒困境時的做法。

Elisa從兒子一出生開始就跟他講英語，偶爾講點法文、日文，其他家人講中文，所以兒子從小就在一個多語言的環境下成長，很特別的是，他從不仿說，不會牙牙學語，一直到3歲都還不太會講話。但指令都聽得懂，經醫師評估也沒什麼問題，Elisa的心也放比較開。但上小班之後，老師每天叨念孩子不開口、聽不懂他說的話，甚至還沒完全戒尿布，讓Elisa壓力山大。

她回憶，有天去接孩子放學，發現他沒穿尿布，只穿著外褲，看著兒子很沒安全感的模樣，她心裡憤怒極了。原本情緒穩定、甚少哭鬧的兒子也開始變得焦慮，在開學兩個月的一個週日晚上，崩潰哭喊：「我不要去上學！」

面對這樣的情況，Elisa沒有選擇逃避或換學校。她決定給兒子多點時間，於是幫他請了五週的假。那段時間，兒子就過著開始上學前的日常，沒想到三週後，竟奇蹟般地戒掉尿布，也突然變得很會說話，還主動提出回學校的要求。

Elisa堅信，除非遇到霸凌，否則換學校只是逃避。她認為父母不可能永遠為孩子篩選環境，孩子終究要學會在不舒服的環境中找到舒適。這段經歷不僅體現了Elisa的耐心和智慧，也展現了她對孩子成長的深刻理解。

透過快樂的方式學習，才能走得長遠

除了教育現場的觀察，Elisa也經常在臉書分享兒子的生活。兒子和她一樣，都很為自己找事情做、甚至給自己「出作業」。像近期她帶著兒子回台灣過暑假，喜歡中文勝於英文的兒子，為了加強中文，自發性的每天用中文寫日記。很多人問她：「怎麼才讓孩子自動自發學習？」

「我一直認為：快樂學習很重要。」 Elisa堅持每晚睡前親子共讀，即便兒子已經能自己看書，他仍然喜歡媽媽的陪讀。她相信，孩子的學習應該是輕鬆愉快的，而不是壓力重重的。所以，即使在暑假，她也不認為「耍廢」是一種浪費時間。在她眼中，睡到自然醒、自由玩耍都是珍貴的學習機會，有空時，她會帶著兒子一起做烘焙、規劃自由行，讓生活本身成為最好的課堂。

此外，Elisa特別注重教導孩子「好好說話」的藝術。她深知，語言不僅是溝通的工具，更是理解他人、表達同理心的橋樑。她憶及自己在大學教書時，經常面對年輕的成人，她相信在對話中表達尊重與理解，能夠讓學生更容易接受建議，進而促進他們的成長。這樣的經驗也幫助她在教養兒子時，更加注意如何與他有效溝通，幫助他在生活中變得更好。

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文章授權轉載自《未來Family》