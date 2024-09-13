從北一女自然組轉社會組 考上台大法律》郭沛昕：內心很想放棄數學 但理智知道不行

郭沛昕高2念三類組，愈念愈沒信心，明明花很多時間念數理，努力程度卻沒反映在成績上。當她糾結到底要不要轉組時，爸爸的一番話提醒了她，「妳為什麼要拿自己的短處，去跟別人的長處比呢？」

台灣「文組無用論」甚囂塵上，深深影響高中生選組、大學生選科系的決定；只要孩子成績好、會讀書，就應該選理組、念醫學系或理工科系，才有前途。

94年次的郭沛昕，為台大法律系二年級學生。從小成績優異，國中念私立靜心中學、拿市長獎畢業，高中念北一女。在16歲之前，她對人生藍圖的規劃一直都是：念醫學系、當醫生。

高二下從「理」轉「文」，念社會組

郭沛昕有一個姐姐大她8歲，一路念北一女、醫學系；十分崇拜姐姐的她，從小就憧憬像姐姐一樣，穿上綠衣制服、念醫學系。

高二選三類組、一學期過後，郭沛昕愈念愈沒信心，明明花很多時間念數理，努力程度卻沒反映在成績上。

當她糾結到底要不要轉組時，爸爸的一番話提醒了她，「妳為什麼要拿自己的短處，去跟別人的長處比呢？」郭沛昕說，雖然爸媽原本也期待她當醫生，但他們相信女兒不管走哪個專業，一定會發光發熱，支持她朝有興趣的方向走。

郭沛昕的文科非常好，國中會考作文「我想開設一家這樣的店」甚至被選為6級分「範文」，可見其文字能力之優異。

郭沛昕很慶幸自己決定從「理」轉「文」，轉組後過得比較快樂，「念自己有興趣、也擅長的科目，比較得心應手，而且變得有自信。」

設定目標，不是念「醫」就是「法」

轉念社會組時，郭沛昕就鎖定念法律系。她對自己的要求很高，「不是念醫，就是念法。」

她自我要求的程度更甚爸媽的期望，國中時拚到爸媽對她說「夠了」。她的好勝心強，要求自己維持第1名；社會科有歷史、地理、公民3科，每一科她都寫3本評量，寫完了還會要求媽媽買新的評量。

1 做筆記，增強記憶

很多人覺得做筆記很麻煩，但郭沛昕認為，做筆記有助於記住所學內容，尤其是社會、國文等科目。以社會科來說，整理筆記有助於記憶，進而增加理解、整合分析的能力。

①歷史科

108課綱後高中歷史課本編排為主題性、而非朝代，因此，郭沛昕特別整理出朝代的時間軸，以及各時期的歷史事件，以掌握事件發生的原因、過程、結果和影響。如此，讀課本時才不致於時空錯亂、混淆觀念。

②地理科

她習慣動手「畫」地圖，而不只是用「看」的。針對重要的「考點」、考試分數占比重的國家，她會用描圖紙、描繪地圖，一邊畫，一邊背位置、地形分布、氣候類型等。事後，她會「回想」並默寫測驗，看自己是否能夠憑記憶、畫出同樣一張圖，標出位置、地形等重要內容。

③公民科

郭沛昕念公民科的訣竅是，第一步搞懂「專有名詞」及其定義，並且熟背。其次，分門別類整理、比較相似的「專有名詞」及「關鍵字」筆記，如：社會學、經濟學等有哪些關鍵字，並熟記定義。

到高三後期，她熟到隨便手指任一關鍵字，不僅能夠背出定義，甚至不用看問題的選項，光看題目題幹敘述，就知道關鍵字出自於哪裡。

2 回想、反覆測驗，確定記住

郭沛昕認為，「回想、反覆測驗，是很好的記憶策略。」她解釋，知識內容光是用看的，沒多久可能就忘記，「念過的內容，一定要回想、反覆測驗，那個東西才會是你的。」

她談到，像是學國文的字音、字形和英文單字，沒有什麼訣竅，就是「反覆測驗」，確認自己是否真的記住。

她會把自己不會的生詞，逐課、逐字寫在筆記本上；針對較難、容易忘的字音字形，還會再另外整理出來，反覆地看，她要求自己熟到看到字詞、句子，就要知道出自哪一課。

文言文中，同一個字例如「矣」可能有很多不同意思，她會將課文句子、注釋意思抄在筆記本。之後若看到同字、不同意思的句子，也抄下來。「讀到最後，只要看到這個字，腦海裡就會浮現出它的所有意思。」

背英文單字的方式是，把閱讀測驗不會的單字，抄在紙上的左半邊，單字的意思抄右半邊。背完後，把右半邊全部遮起來，再自我測驗一次，看看哪些單字記不起來，再做重點標記。

3 做讀書計畫，善用零碎時間

郭沛昕就讀北一女時，發現很多人善於利用零碎時間。像是一早到校就開始算數學、直至第一節上課；排隊打新冠疫苗時，人手一本書；在操場集合、防震演習時，也早早計劃好要帶什麼書頂在頭上。「大家都預先想過、計劃好，什麼時間要做什麼事。」

國中時，她的讀書計畫細到每小時要念什麼；高中以後調整為以週來看，排出每天的讀書計畫，按表操課。

她強調，讀書計畫可以視情況做調整。以前她會因為沒有達成讀書計畫而不開心，懊悔自己怎麼沒做好。後來發現，陷入負面情緒無濟於事，於是慢慢練習、增加自己的彈性，沒完成沒關係，盡最大努力、把進度補回來就好。

「做計畫，是一生受用的好習慣。」郭沛昕說。上了大學以後，她仍維持做讀書計畫的習慣，例如在行事曆上列出今天要念〈刑法〉到哪一頁。

4 創造「共學」環境

郭沛昕和交情好的幾個同學，組了一個「解題小組」；只要遇到不會的題目，就丟到LINE群組，大家互相幫忙解題。

在非讀書的時間和地點，例如：和同學走操場時，彼此互相出題、考對方，是否能夠「回想」，說出正確答案。如果對方不會的話，還可以練習將答案、解釋給對方聽，也等於自己再複習一遍。

5 抄佳句，打底作文力

很多人問郭沛昕如何培養作文能力？她認為，就是儘量多讀多看、養成閱讀習慣。

除了看經典文學如金庸之外，她也看網路小說，帶著學習的意識，「看作者如何鋪陳劇情？什麼樣的轉折才生動吸引人？怎麼寫漂亮的句子？」無論是課文或小說，只要看到驚艷、很厲害的句子，就把它抄下來。

所謂的閱讀並不侷限於讀紙本，閒暇時她也喜歡看動漫，看到厲害的台詞或對白，她會按暫停、把句子抄下來，或是看第2遍時，回頭把句子挑出來、寫在筆記本上。並分門別類、整理這些佳言金句，如：熱血勵志、戀愛感情、悲傷難過等。

之前寫作文，她引用〈鬼滅之刃〉主角所說激勵人心的一段話，「能夠將喜愛的動漫和作文結合，不僅寫得開心，也會讓你更有熱忱、嘗試寫作。」郭沛昕指出，學生的生活經驗有限，觀看動漫、電影或影集等，除了可引用台詞之外，也可以借用劇情、當成自己的生活經驗。「廣義來說，不管看什麼，對於寫作能力都是有助益的。」

感謝自己不放棄弱科

比起文科，數理科目是她的弱科，沒什麼學習興趣、甚至有點討厭。國高中時期，儘管心裡很想放棄數理，但理智上她知道自己不能放棄，硬逼自己去補數學和自然，維持數理成績。

郭沛昕說：「雖然當下會感到崩潰和痛苦，但事後來看，我真的很感謝自己的努力。」國中不知有多少個夜晚、挑燈夜戰數學，有一次半夜3點還在算數學，根本算不出來，實在很想放棄、直接抄後面的答案，但內心又知道不能抄，當下崩潰到淚崩。

她提到，訂定目標、可以激勵你努力往前；既然考北一女、考台大法律的目標非常明確，那就絕對不能放棄數學。除了學數B（社會組）、也補數A（自然組），最後學測數B考出「頂標」的好成績。

郭沛昕談到，「原本是你的弱科，最後你把它救起來，這當中的喜悅和成就感無以言喻。」「如果你不僅救起來，甚至把它變成強項，這幾乎是勵志故事了！」

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文章授權轉載自《未來Family》