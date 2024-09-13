科學人／辦公室隱藏凶器！最容易割傷手的紙張是「它」 接觸角度很關鍵

丹麥技術大學的物理學家對不同厚度、硬度的紙張，甚至考慮到不同的接觸角度，測試這些紙張對凝膠的切割能力，分析了最容易被割傷的幾種可能，研究團隊也對紙張「殺傷力」進行排名，刊登在《物理評論 E》（Physical Review E）。

哪種紙張最容易割傷手？

研究發現，過厚的紙張因為其接觸表面範圍過大，較難也較少導致割傷，這點與生活經驗相符。令人意外的是，過薄的紙張也很難造成割傷，因為在切割過程中，往往會因為太薄而容易折彎。

最容易引起割傷的紙張，厚薄度介於兩者之間，如報紙、便條紙、雜誌、A4影印紙和點陣式印表機使用的紙張，幾乎都是不小心就割到手的「兇器」。相對而言，衛生紙和相片紙則不太容易造成割傷。

接觸角度也是重要因素

除了紙張的厚度，紙張割傷手指時，通常處於一個稍微傾斜的角度。綜合厚度與接觸角度兩大參數的數據顯示，65微米厚的紙張（介於雜誌和A4影印紙之間），接觸角度在20度左右時，最容易割傷手。

每次實驗的結果（點狀標記）與切割之相圖，橫軸t為厚度，縱軸Φ為切割角度（Arnbjerg-Nielsen et al. 2024）

點陣式印表機紙是紙刀之王

研究人員還發現，點陣式印表機紙的切割能力尤其突出。他們將一小片此類紙張固定在手術刀上，製成一把「紙刀」。測試結果顯示，這把小刀能夠輕易地切菜，甚至一些肉類，榮登紙刀兵器譜之榜首。

這項有趣的研究提醒我們，日常工作使用的紙質，以及接觸這些紙張的手勢，都可能暗藏著割傷手指的風險，但只要使用過程中稍加留意，即可減少許多不必要的痛苦與不便。

資料來源：

1. Arnbjerg-Nielsen, Sif Fink, Matthew D. Biviano, and Kaare H. Jensen. "Competition between slicing and buckling underlies the erratic nature of paper cuts." Physical Review E 110.2 (2024): 025003.

2. Paper types ranked by likelihood of paper cuts

（本文出自2024.09.04《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）