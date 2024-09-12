新聞中的公民與社會／國會改革案是否違憲…憲法訴訟案你搞懂了嗎？

一、時事掃描

國會改革案 憲法法庭今言詞辯論 憲法法庭針對國會改革修法是否違憲行言詞辯論，民進黨立法院黨團由立委柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，關係機關立法院則由吳宗憲、翁曉玲、黃國昌擔任代表，總統府秘書長潘孟安也將首次出庭；另立法院不服法務部作為相對人而聲明異議，憲法法庭昨裁定駁回。憲法法庭言詞辯論分為上、下兩場，上午聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權，下午處理調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。【2024/8/6聯合報】

二、命題趨勢

憲法訴訟法公布實施後，規定憲法法庭除審理總統副總統彈劾案件、政黨違憲解散案件，必須本於言詞辯論而為裁判外，其他案件可不經言詞辯論而為裁判。此新聞之關鍵字為：憲法法庭、言詞辯論、國會改革法案、憲法訴訟審理程序等。

三、牛刀小試

立法院通過立法院職權行使法、刑法的藐視國會罪等國會改革法案後，立法院民進黨黨團、行政院、總統、監察院等依法聲請法規範憲法審查，憲法法庭受理後舉行言詞辯論。有關此憲法訴訟案之敘述，何者最為正確？

(A)因有舉行言詞辯論，得裁定是否徵收裁判費

(B)判決應作判決書，以釋字第000號解釋公布

(C)言詞辯論應於公開法庭行之，並應以適當方式實施公開播送

(D)由五院院長、大法官組成憲法法庭，司法院院長擔任審判長

答案：C

解析：(A)憲法法庭審理案件，不徵收裁判費(B)以000年憲判字第000號公布(D)司法院大法官組成憲法法庭，司法院院長擔任審判長。

四、歷屆試題

甲是我國平地原住民，向來關注地方公共事務與原住民族權益保障的議題，並考慮參選立法委員。依現行制度，在全國立委總席次中，平地原住民立委應選名額為3席，約占2.7%的國會席次，超過我國平地原住民人口占全國人口的比例（約為1.2%）。甲除了想為平地原住民發聲，也想爭取地方鄉里的權益，決定參選區域立委。然而當甲嘗試向選務機關辦理登記參選區域立委時，得知依現行法律，除非同意註銷原住民身分，否則僅能以平地原住民身分，參與全國平地原住民立委的選舉，不得參與區域立委選舉。甲認為只有透過憲法法庭裁判途徑，才能實現其權利。請問：甲訴求之途徑，在下列哪一情況下才能得到實現？(2024分科)

(A)當主管機關拒絕甲登記，甲得以權利受損為由而立即聲請

(B)甲可以提出陳情，由原住民立法委員以個人名義代為聲請

(C)基於選舉制度保障原住民參政權，由甲所屬原住民族提出

(D)甲在進行訴訟時，負責審理之法院可以在必要時加以提出

答案：D