圖表看時事／碳費2026正式開徵！一圖看懂費率、對象、收入用途

環境部昨天召開第五次碳費費率審議會，討論包含費率訂定法制作業、費率調整規畫，以及不同費率方案對個別產業的衝擊影響評估等，審議委員初步建議，一般費率起徵價格每公噸三○○到五○○元，預計二○三○年將調升到一二○○至一八○○元，優惠費率則保留至下次會議討論。

根據環境部的規畫，初步徵收對象以年排放量二點五萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，預計在十月底完成費率審議，明年五月採試申報，二○二六年正式開始收費。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，本次審議對費率沒有最終決議，但審議委員建議一般費率起徵價格區間為三○○到五○○元，並以分階段調升為原則，若企業願意自主減量則能適用優惠費率，而本次審議並沒有給出優惠費率的建議草案；審議委員認為，優惠費率本身應該要有足夠誘因讓徵收對象願意減碳，因此優惠費率保留到下次會議再討論，預計第六次審議委員會最快將在九月底召開，若沒意外將是最後一次審議會。

另外，有委員建議環境部應規畫訂定二○三○年後的徵收費率，且費率應該比照國外滾動式調整；黃偉鳴表示，鄰國新加坡的碳定價已超過新台幣五○○元，費率也會基於實際運作而有調整，目前委員建議的費率區間並非對不同產業而有不同的起徵價，最後的決議將會是一個共同費率。

也有委員建議，二○三○年後的一般費率將以每噸一二○○至一八○○元為區間，黃偉鳴強調，這個區間僅是建議性質，若直接訂定費率，將和屆時在任的委員權責產生衝突的，加上未來也有很多不確定性，然而碳費政策必須上路後才能滾動檢討。

台大氣候變遷與永續發展學程兼任助理教授趙家緯說，這次會議將二○三○年以後的費率範圍訂定出來，雖還不夠反應排碳的社會成本，但至少是一個好的趨勢及訊號，讓企業了解未來的方向，不會因一開始訂定的價格太低，對於接下來的減碳投資沒有效益，現在各企業，尤其是工業，對於未來的減碳決策，都要想到二○三○年所要被課徵的碳費。

環境權保障基金研究員林彥廷表示，上述價格若再扣掉優惠費率，企業實際繳交的碳費將更少，擔憂企業減碳成效差。