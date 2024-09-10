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國際小學堂／蓋全球最大太陽能區 澳洲搶當綠電新強權

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
再生能源占澳洲二○二二年總發電量的三成二；圖為澳洲坎培拉以南的威廉斯戴爾太陽能農場。（美聯社）
再生能源占澳洲二○二二年總發電量的三成二；圖為澳洲坎培拉以南的威廉斯戴爾太陽能農場。（美聯社）

澳洲八月廿一日准許在該國偏遠北部地區打造一座大型太陽能和電池農場，預計可供電三百萬戶，有望二○三○年開始發電。除了國內供電，還將透過海底電纜送電到新加坡，可望提供星國約一成五的電力需求。澳洲環境部長皮伯塞克說，該項目將成為全球最大太陽能區並宣示澳洲將是全球綠能領導者，還將創造逾一點四萬個工作機會。

生產綠電 創造1.4萬個工作機會

前述計畫名為「澳洲–亞洲電力連結」（AAPL）。該計畫由潔淨能源公司「太陽電纜」推動，涵蓋太陽能板、電池和連結澳洲及新加坡的電纜。法新社報導，此計畫受到科技富豪兼環保運動人士甘農–布魯克斯支持，澳洲有關當局並做出環境許可，預計每年可提供給澳洲國內四GW（百萬瓩），另外兩GW提供給新加坡。

該計畫還有多項批核程序和關卡，取決於新加坡能源市場權責機關、澳洲原住民社群和電纜途經的印尼政府批准。前述星國機關聲明，正與太陽電纜討論該公司將電力輸入星國的提案。太陽電纜澳洲總裁加恩斯沃西（Cameron Garnsworthy）說，這次獲澳洲批准，是該計畫里程碑，現在將聚焦在下階段規畫。

美聯社報導，該座太陽能農場擬占地一點二四萬公頃，會以八百公里的高架傳輸線路，將電力運送到澳洲北部城市達爾文，並透過長達四千三百公里、連結澳星兩國的海底電纜，供電給星國的大規模產業用戶。二○二二年新加坡時任總理李顯龍訪澳，與澳洲總理艾班尼斯簽訂一項綠色經濟協定時，該計畫也特別被提起。

皮伯塞克希望，這項計畫的每年六GW綠電將讓澳洲成為再生能源超級強權，也能協助滿足國內外與日俱增的再生能源需求，並在澳洲北部新增一點四三萬個工作機會。

蓋核電廠？ 澳洲朝野意見不同調

澳洲不到一年就要大選，朝野政黨對如何減少溫室氣體的方針也將呈現分歧。不同於中間偏左的執政黨澳洲工黨，該國主要在野黨則在六月宣布計畫，希望最快在二○三五年興建該國第一批核電廠。

澳洲目前禁止核電。皮伯塞克說，澳洲人可以做出選擇：一邊是進行中且正在創造就業機會、壓低（用電）價格的再生能源轉型，或者是付錢支持昂貴且可能永遠不會實現的核能「幻想」。

澳洲近年飽受氣候變遷影響，圖為去年十二月，雪梨上空受到來自叢林大火的煙霾籠罩。（路透）
澳洲近年飽受氣候變遷影響，圖為去年十二月，雪梨上空受到來自叢林大火的煙霾籠罩。（路透）

近廿年來在澳洲，能源議題向來沾染政治味。澳洲仰賴煤、天然氣和輸出這些化石燃料的收入來協助支撐其經濟，當前還是全球煤、天然氣最大出口國之一。但依賴化石燃料的結果，歷來讓澳洲成為人均溫室氣體排放量最多的國家之一。氣候變遷的影響近年也讓該國吃足苦頭，遭逢極端高溫、洪水和叢林大火等。

不過澳洲比起其他國家，相對很積極採用家用太陽能板。最新澳洲政府數據顯示，再生能源在二○二二年占該國總發電量達三成二，煤則占四成七。澳洲國立大學能源變遷研究所所長鮑德溫說，放眼全球，澳洲的太陽能和風力資源條件算相對突出；目前以人均數字來看，澳洲太陽能和風能的裝設速率也在全球名列前茅。

專家呼籲 再生能源投資再加倍

鮑德溫並表示，過去五年澳洲在太陽能和風能投資甚多，但是還需要加倍甚至三倍的投資，才能走向二○五○年淨零排放的未來，呼籲澳洲以二○三○年代為期，需要有約一百GW的太陽能和風能容量。但前述AAPL計畫只能提供四GW。

路透報導，太陽電纜指出，該計畫預計二○三○年代前期開始供電。皮伯塞克說，政府對該計畫的批准附帶嚴格條件，以保護自然環境，且該項目應避開兔耳袋狸（greater bilby）棲地。

澳洲環保團體「氣候委員會」執行長麥肯錫說，這項新計畫是讓澳洲躋身綠能重鎮的大膽一步，這類項目對於讓民眾負擔得起能源開銷、削減氣候相關汙染至關重要。她並說，澳洲已著眼於關閉燃煤發電廠，須加速推展太陽能和儲存，從在屋頂裝設到大型項目，高低層級都要推展。

澳洲太陽能和電池農場 製表／高詣軒 圖／聯合報提供
澳洲太陽能和電池農場 製表／高詣軒 圖／聯合報提供

再生能源 新加坡 澳洲

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