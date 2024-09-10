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國際小學堂／陸綠能增速驚人 印度、中東直追

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
在中國大陸新疆維吾爾自治區的哈密，工人正用機器清潔太陽能板；攝於二○一八年十月。（路透）
在中國大陸新疆維吾爾自治區的哈密，工人正用機器清潔太陽能板；攝於二○一八年十月。（路透）

未來澳洲可望誕生全球最大太陽能區，不過全球各地也有許多已宣布推動、建設中或正在營運的大型太陽能項目。最大的幾個營運中太陽能設施，大多數位在中國大陸，該國的再生能源新增容量速率也大幅領先全球。此外同在亞洲的印度，以及中東的阿拉伯聯合大公國、埃及也都設有大型太陽能項目。

法新社報導，中國迄今最大太陽能發電設施，是運轉容量達三點五GW（百萬瓩）的新疆米東太陽能項目，其容量超過寧夏和青海的太陽能項目。

但米東的項目可能很快會再被超車，因為其他多項大型計畫已在籌備中，包括內蒙古騰格里的太陽能農場。據全球能源監測組織（GEM）追蹤資料，該項騰格里計畫容量預計達八GW。

中國興建中的風力和太陽能容量幾乎是所有其他國家總計的兩倍；GEM指出，中國有近三三九GW興建中，其中一八○GW是太陽能。

印度綠電 將年供一千六百萬家庭

印度西部古茶拉底省的卡夫達太陽能園區，也是興建中的大型再生能源計畫，會兼用太陽能和風力，二○二七年左右完全營運時，預計容量達卅GW。不過該據點發電已起步，開發商之一的阿達尼綠能公司指出，今年稍早的太陽能容量達五五一ＭＷ（千瓩）。

該公司並聲稱，該園區完成後，將是全球最大再生能源設施，一年足以為一千六百多萬個家庭供電。印度目前大幅仰賴煤，目標是以二○三○年為期裝置五百GW再生能源容量，並在二○七○年達淨零排放。

去年主辦COP28聯合國氣候峰會的阿聯，在峰會登場前幾周，該國達夫拉太陽能電廠啟用，容量為兩GW。該廠位於首都阿布達比以南，橫跨逾廿一平方公里，足夠供十六萬家戶用電。阿聯目標未來七年使再生能源增為三倍。

世銀注資 埃及擁非洲最大太陽能

埃及本班的太陽能園區則建於該國西部沙漠，二○一九年併網，常被形容為非洲最大太陽能項目，容量約一點五GW，且可能隨著計畫的擴建推進而增加。聯合國指出，該座由世界銀行注資的項目橫跨逾三十七平方公里，可供四十二萬個家戶用電。

美國內華達州「Chill Sun」太陽能計畫，則預計打造容量二點二五GW的設施。該州日照充足，已經有數十座較小的太陽能電廠。

再生能源 印度 埃及

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