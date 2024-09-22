寫作教室／不能消極頹喪…學測、會考作文一定要「正向」嗎？

不論是學測或會考作文，我常告訴學生，寫作時文章立意要「陽光、積極、正向、溫暖、良善、健康」。所謂文章立意，指的是作品出發的角度、文章的中心思想，也就是當讀者讀完作品時，最直觀地感受到作者想詮釋表達的意涵。

或許有人會抗議，認為「人各有志」，質疑寫作為何一定要往「正向」出發？難道不能「消極頹喪」嗎？但回歸到教育的本質，是希望透過教育，使學生能學會面對世界的能力，成為更好的人。而人生之路漫漫，沿途雖有綺麗的風光，但也不乏挫折的艱險。面對阻礙與挑戰，有時會困頓到讓人沮喪失意，但我們若學會積極正向的思維，便能成為自己人生中最好的啦啦隊，在磨難中為自己加油打氣，挺過難熬的關卡。不論學測或會考，都仍是教育的一環，因此在應試作文中，立意設定是否陽光良善，至關重要。

巴黎奧運於台灣時間8月12日正式落幕，今年的奧運會，中華健兒們為了替國爭光，在運動賽場上均拚盡全力，只盼望能在奧運賽場上寫下歷史，讓奧會會旗在巴黎飄揚、國旗歌響徹賽場。不論奪牌與否，選手們英勇奮戰的精神，更鼓舞了全台民眾。

羽球選手戴資穎在賽前嚴重受傷，她在敗給依瑟儂後表示：「知道大概會是這樣的結果，我還是用盡了全力，不放棄任何一絲機會。」舉重選手郭婞淳也因腰傷，在比賽中挑戰挺舉失利，以僅差銀牌一公斤的成績坐收銅牌。賽後記者詢問她為何不保守奪銀就好，郭婞淳哽咽地說：「當作最後一屆奧運在舉，不管是銀牌、銅牌，想要拚拚看。」是啊！人生永遠有困頓在前方等著我們，奧運選手用他們的故事，向人們展示了「面對挫折，仍積極正向」的精神。期許同學們也能夠學會良善、樂觀，寫作時不忘保有陽光正向的立意！