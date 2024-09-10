好讀周報／口語強但空間協調差 華茲兒子罹患的「NVLD」是什麼？

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）的兒子葛斯（Gus Walz）上月下旬在民主黨全代會展現動人父子情，也讓葛斯確診罹患「非語言學習障礙」（Nonverbal learning disorder，簡稱NVLD）的議題備受關注。

民主黨全代會第三天，華茲在台上演講時，台下的17歲葛斯情緒激動，大喊：「那是我爸」，且真情流露說道「我愛你，爸爸」。葛斯的舉動讓他暴紅，而他是NVLD患者的消息也引發討論，讓更多人注意到這個經常被誤診、鮮為人知的疾病。

NVLD是大腦右半部白質神經缺陷造成的疾病，會導致患者缺乏對空間、視覺的判斷力，無法辨識方位、方向和地圖，難以理解拼圖、樂高等組合遊戲，分不清事件的因果關係，搞不懂分母、分子、大小的數學概念，難以理解2D平面或3D抽象空間的數理概念，且相關數理運算能力不足等。嚴重的NVLD患者甚至無法妥善操控空間中的物體，例如沒辦法綁鞋帶、使用剪刀、穩妥的握筆或餐具，甚至會出現肢體動作不協調和無法平衡的狀況。

美國賓州州立大學生物化學與分子生物學系主任吉里拉欽說：「NVLD患者非常聰明，口語表達能力很強，但在運動與空間協調方面表現笨拙。」他解釋，「之所以稱作『學習障礙』是人類除了語言，還會透過很多必要方式將資訊儲存在記憶中。」

NVLD患者擅長背誦單字或初級計算，但隨著年齡增長，可能會愈來愈難理解微妙肢體語言（察言觀色）及社會規範，進而影響與同儕的互動及社交能力。此外，NVLD通常會伴隨焦慮、注意力不足過動症（Attention deficit hyperactivity disorder，簡稱ADHD），以及發育性協調障礙（Developmental Coordination Disorder，簡稱DCD）同時發生。

哥倫比亞大學「環境、大腦暨行為實驗室」主任馬哥利斯主張，將NVLD正名為「視覺空間發展障礙」（developmental visual-spatial disorder），後者更貼近NVLD病徵，且可避免被誤診為自閉症。