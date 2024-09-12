好讀周報／張忠謀也愛！比智力也比體力 帶你掌握「橋牌」規則

文／林秋華

●52張牌象徵52星期 4個花色代表四季

我們生活中常見的撲克牌，其實源自於法國塔羅牌，市面上的撲克牌也以法國版本最為通行。其中52張牌象徵全年52個星期，4個花色象徵四季，每個花色各13張，象徵一季有13個星期，這13張的點數和是（1+13）×13／2=91，代表一季有91天，所以共364天，而多出來的兩張鬼牌，就代表多出來的日子，平年多一天，閏年多兩天，是不是很有趣！其中紅、黑兩色分別代表白天與黑夜，黑桃代表橄欖葉，象徵和平，梅花代表三葉草，象徵幸運，方塊代表鑽石，象徵財富，而紅桃代表愛心，象徵智慧與愛情。

在數學的世界裡，撲克牌也代表了各種排列組合與機率的可能性，在許多與機率有關的遊戲中都會使用撲克牌，而其中最複雜、也被列為世界智力運動會比賽項目的便是「橋牌」。世界智力運動會是由世界橋牌聯合會主席喬斯•達米雅尼所提出，與奧運同年、同樣城市舉辦，第一屆世界智力運動會於2008年10月在北京舉行，為期15天，其中設置橋牌、西洋棋（國際象棋）、圍棋、國際跳棋和象棋五大項目，之後，陸續增加許多其他智力項目。而2023年杭州亞運橋牌賽，中華隊在混合賽中奪下金牌，女團則以0.9分之差取得銀牌，戰況可說是相當激烈，大小波瀾不斷。

●正式比賽3～6天 比智力也比體力

今天我們試著以數學的眼光來介紹橋牌。玩橋牌時，首先將52張牌平分給四位玩家，每人有13張牌。從排列組合來看，這裡的排列方式高達1027種，可以說是千變萬化。四位玩家分別為東家、南家、西家、北家，東、西家互為同伴（一隊），南、北家互為同伴（一隊），遊戲由東家開始，依順時針方向進行。但一個隊伍通常是6人，兩兩一組，正式比賽一般來說一場要出2組人（4個人），分別打8～16副牌不等（稱為一圈），一天通常有3場比賽，連比3～6天不等，因此，橋牌不只是智力比賽，也是體力的對決。橋牌的規則相當複雜，首先，橋牌分「叫牌」和「打牌」兩個階段，目的是喊中心中理想的王牌並盡量吃下最多墩的牌來贏得最多的分數。

●點數總和 花色張數 叫牌策略 由此決定

叫牌，意指由東西南北4位玩家依序提出「數字＋花色」並決定該局勝出門檻的交涉過程。

叫牌時，策略上是以自己手上的點數總和與各種花色的張數來決定。其中A代表4點、K代表3點、Q代表2點、J代表1點，其他數字沒有點數。所以每個花色各有10點，全部共有40點，這裡稱之為大牌點數。

以平均來說，手上擁有10點就是剛好不大也不小，因此，開叫的點數一般約定是大於11點，而倒牌的點數是小於4點，所謂的倒牌是指可以重新發牌，主要是因為當有玩家手中點數過少，會導致兩隊實力懸殊過大，破壞遊戲平衡。從數學的角度來看，拿到小於4點的機率約為1/5，也就是說平均5場左右會出現一次，但不是絕對，也有可能一直沒出現，或密集出現，機率的奧秘之處就在於每次都是單一事件且不可預測。

至於張數，以平均來說，每個花色可分配3張，因此，若某一花色的張數大於4張，則代表該花色長門，若某一花色小於3張，則代表該花色短門，長門或短門都可以再把點數往上加上去，一般來說長門5張加1點、6張加2點……依此類推，短門2張加1點、1張加2點、0張加3點，這裡稱之為分配點數，總點數和為大牌點數加分配點數。

●作者為臺南市永仁高中數學老師。