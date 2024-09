科學人／最新黃金大發現！研究：地震可能是金塊形成的幕後推手

想像一下,你正躺在沙發上看著黃金價格波動,心裡盤算著要不要去當個黃金探險家。不過,別急著拿起鏟子,因為這一次的黃金大發現,或許讓你得重新考慮一下你的戰略。最新研究指出,地震或許是幕後操盤手,讓金粒子在石英裡組成金塊,這聽起來比尋寶地圖更科學吧?

最近發表在《自然.地球科學》期刊上的研究,揭開了這個驚人的發現:地震引發的電流可能促使金粒子在石英中聚集,形成金塊。這項研究是由澳洲那許大學的地質學家佛伊斯(Christopher Voisey)帶領,探索了黃金形成理論。

首先,大家都知道黃金經常藏在石英礦脈裡,含金熱液會積聚在石英礦脈中,透過由數千次地震造成的裂縫滲入石英中。事實上,因地震形成的金礦沉積,占全球已開採金礦的75%左右。但黃金不是易溶物質,要以這種方式溶出一個金塊,可能需要五個奧運游泳池那麼多的含金熱液聚集,這在石英礦脈裡幾乎是不可能的任務。

於是,佛伊斯和他的團隊開始思考,或許是電流在暗中助力。石英是一種壓電材料,當它受到機械應力時能產生電荷。這種特性在製作電子產品時非常有用,但研究人員發現,電流還能讓熱液中的金離子獲得電子,進而形成固態金。隨著金粒子在石英中的電場作用下逐漸累積,它們可能最終形成大塊黃金。

為了測試這個理論,研究團隊將石英晶體浸入含有微小金粒子的溶液中,並用馬達模擬地震波,快速反覆擠壓並釋放石英晶體。結果發現,適度的壓力能使金粒子在石英表面堆積,隨著時間過去,這些堆積物會變成更大的金塊。佛伊斯指出,這種黃金的累積過程會加強電反應,加速金塊的形成。

不過,這項研究也引來了地質學界的反思。英國卡地夫大學的結構地質學家布倫金索普(Thomas Blenkinsop)就表示,大家對於石英的壓電特性並不陌生,但為什麼這麼長時間以來沒有人想到這個機制呢?他認為下一步應該是在實際的金礦床中觀察這一現象是否真的發生。而且,石英晶體必須與壓力方向保持正確的角度,才能產生足夠的壓電效應。

當然,佛伊斯也表示,壓電效應可能只是金塊形成的原因之一,還有其他機制等待我們發現。不過,可以肯定的是,只要人類對黃金的渴望不滅,這場關於黃金起源的追逐就不會停止。

