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科學人／每年千起有感地震 由1999~2024年台灣地震分佈圖看東西部差異

科學人／ 文‧陳碩甫、沈志全
高畫質版台灣地震地圖。資訊繪圖／沈志全｜圖表設計／林奕文
高畫質版台灣地震地圖。資訊繪圖／沈志全｜圖表設計／林奕文

由於台灣位在歐亞板塊與菲律賓海板塊交界處，且西部有多處活躍的斷層帶，因此地震次數頻繁。根據中央氣象署的統計，台灣每年至少發生上千起的有感地震。然而提到地震，許多人還是會回想起1999年發生的921大地震。

25年來，預測與監測地震的技術不斷進步。中央氣象署過去曾和中央研究院地球科學所共同開發「台灣地震與地球物理資料管理系統」（GDMS-2020），並於2020年底對外開放測試，該系統收錄自1991年1月1日以來所偵測到地震的相關數據，彙編為目錄。本文從地震目錄中收集自1999年9月21日到今年7月25日間，地震深度在0~300公里間（根據中央氣象署分類，地震的震源深度在0~30公里區間稱為極淺地震，30~70公里區間為淺層地震，70~300公里區間稱為中層地震）、芮氏規模5級以上的數據繪製成圖。

此圖以顏色的深淺來代表地震深度，顏色越深，表示地震深度越淺；而圓圈的大小代表芮氏地震規模，圓圈越大表示規模越大，釋放的能量越強。從這張圖可以看到，花東地區及外海的地震規模較大，且地震深度較深；而台灣中西部的地震多為淺層。不過1999年的921大地震，芮氏規模高達7.3，震源深度卻僅有8公里，屬於極淺層地震。也由於震源淺、規模大，因此那場地震造成了嚴重的災害，強烈的體感，更固化了我們的記憶。

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（本文出自2024.08.30《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

地震 斷層帶 板塊 氣象署 科學人雜誌

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