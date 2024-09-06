國中數學／開學收心數 練習多項式
開學了，想要收心的大朋友、小朋友們，可以試著找多項式的題目來做喔！題目都不難，主要是重複的計算要注意，可以訓練同學們的細心與耐心，只要耐住性子大家都可以得到不錯的成果。
進階的挑戰—多項式乘法更是需要細心，這裡有個小技巧，兩個多項式相乘需要用到分配律，為避免混亂和錯漏，可以先固定前段多項式，由前往後一個個的與後段多項式相乘，並注意正負號，最後由高次項開始整理，利用加號做分隔，就可以讓你的多項式乾淨又整潔喔。
看文字無法理解嗎？那就點開影片跟著力宇教育的李熙老師一起學習吧！老師在影片中介紹了一題比較複雜的多項式題目，當中充分運用了上面的小技巧，輕輕鬆鬆完成題目。
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