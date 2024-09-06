快訊

台北羽賽／最後一舞止步8強 戴資穎無緣第6冠

濃煙竄天...社子島工廠大火出動118警消 射水近4小時撲滅火勢

詐獨居老人不動產…坦承收6萬6偽造遺囑 書記官貪汙罪羈押禁見

國中數學／開學收心數 練習多項式

聯合新聞網／ 力宇教育

開學了，想要收心的大朋友、小朋友們，可以試著找多項式的題目來做喔！題目都不難，主要是重複的計算要注意，可以訓練同學們的細心與耐心，只要耐住性子大家都可以得到不錯的成果。

進階的挑戰—多項式乘法更是需要細心，這裡有個小技巧，兩個多項式相乘需要用到分配律，為避免混亂和錯漏，可以先固定前段多項式，由前往後一個個的與後段多項式相乘，並注意正負號，最後由高次項開始整理，利用加號做分隔，就可以讓你的多項式乾淨又整潔喔。

看文字無法理解嗎？那就點開影片跟著力宇教育的李熙老師一起學習吧！老師在影片中介紹了一題比較複雜的多項式題目，當中充分運用了上面的小技巧，輕輕鬆鬆完成題目。

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學2上(108新綱) 適用113學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10366

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

力宇教育

追蹤

相關新聞

國中數學／開學收心數 練習多項式

開學了，想要收心的大朋友、小朋友們，可以試著找多項式的題目來做喔！題目都不難，主要是重複的計算要注意，可以訓練同學們的細心與耐心，只要耐住性子大家都可以得到不錯的成果。 進階的挑戰—多項式乘法更是需

閱讀數學／見風轉舵的拉普拉斯（上）

許多人應該聽過拉普拉斯（Pierre-Simon de Laplace）這位數學家，他對天文、工程、統計機率等各領域都有劃時代的重要貢獻。

新聞中的公民與社會／拚生育率！鼓勵女性生小孩 南韓祭新招引進外傭？

南韓正計劃引進更多薪資較低的外籍幫傭，以減輕女性的家務和育兒負擔，從而鼓勵女性多生小孩...

科學人／演化的代價？人腦最晚成熟區域卻最容易衰老

自從人類與黑猩猩，從共同祖先分離出的六百萬年來，人類大腦迅速累積了有助於決策和自我控制的組織。但一項將黑猩猩大腦影像與人類大腦掃描進行比較的研究發現，這些區域在老化過程中最容易出現退化...

好讀周報／過半學生作業答案錯一樣 日教師追根究柢揭原因：抄AI

日本東京一所私立國中今年稍早發生逾半數國一生在作業上寫出一模一樣錯誤答案的事件，發現此問題的理化老師探究發現，...

紐時賞析／富翁出資！全美在地新聞陷危機 這家報紙卻逆勢擴張

Many metropolitan newspapers across the country have narrowe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。