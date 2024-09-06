閱讀數學／見風轉舵的拉普拉斯（上）

許多人應該聽過拉普拉斯（Pierre-Simon de Laplace）這位數學家，他對天文、工程、統計機率等各領域都有劃時代的重要貢獻。拉普拉斯轉換是許多工程數學必教的題目，「拉普拉斯惡魔」的概念更知名到被東野圭吾改編成小說。但你知道嗎？他曾經官拜拿破崙政府的內政部長，還在自己的著作《天體運動論》第三冊的開頭讚揚拿破崙：

「我滿懷感激與榮耀，將這本書獻給為歐洲帶來和平的英雄。 正是因為有了他，法蘭西才能如此繁盛、偉大，迎來最輝煌的時代。」

只不過，政治會改變一個人的信念。後來拉普拉斯竟然又見風轉舵，投票支持波旁王室、反對拿破崙。他到底經歷了些什麼？

▍謹小慎微的學者大變身

1789年，法國爆發大革命。1793年，巴黎進入了恐怖統治時期，巴黎的學術活動全部停擺；拉普拉斯也趕在恐怖統治之前，帶著妻子遠離巴黎。有些沒有離開巴黎的同事——例如我們國中都學過的化學家拉瓦節——就這樣活生生被推上了斷頭臺。可以看出，這時的拉普拉斯非常害怕捲入爭端。事後來看，也許正是那樣的時空環境，才造成拉普拉斯對於局勢的變化非常敏感。1794年，巴黎的恐怖統治結束，拉普拉斯才重回巴黎。

1799年，拿破崙率軍返回巴黎，推翻督政府，成立了執政府。拿破崙其實是個很有數學與科學素養的人，非常敬重科學家；而且拿破崙當年考上巴黎皇家軍官學校（École Militaire）時，拉普拉斯就是考官，後續兩人也都持續有聯絡。執政府成立後，拉普拉斯立刻就被任命為內政部長，只可惜拉普拉斯太過注重瑣碎的事項，導致許多政務無法推動，只做了六週就下臺。有人認為，拿破崙其實也不是真的認為拉普拉斯可以做好這個職位，只不過掌政不久的拿破崙需要一個聲譽良好的學者來替自己背書罷了。但，後來拉普拉斯還是在拿破崙的任命之下，成為上議院的議員、議長，甚至在拿破崙稱帝後，受封為法蘭西第一帝國的伯爵。

（未完待續）

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。