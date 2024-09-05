新聞中的公民與社會／拚生育率！鼓勵女性生小孩 南韓祭新招引進外傭？

一、時事掃描

為提振生育率祭新招！南韓「引外傭分擔家務」 鼓勵女性多生小孩 南韓正計劃引進更多薪資較低的外籍幫傭，以減輕女性的家務和育兒負擔，從而鼓勵女性多生小孩。英國金融時報（FT）報導，未來幾周將有約100名菲律賓籍勞工抵達首爾，接受語言和文化訓練，9月開始從事幫傭工作。若這項試驗計畫成功，明年中前還會再有1,200名勞工前往首爾。【2024/7/28經濟日報】

二、命題趨勢

雙薪家庭成為家庭型態之主流後，職業婦女在工作與家庭兩頭燒的情況下，生育率明顯降低，當死亡率>出生率、進入高齡化社會，人口危機成為各國必須面對的課題。此新聞的命題關鍵字包括：國際移工、再生產勞動、移工的GDP、生育率、社會安全制度等。

三、牛刀小試

南韓政府在8月引進100名菲律賓家事移工，進行語言與文化訓練後，9月進入家庭成為幫傭；希望透過家事移工，協助忙碌的職業婦女，減輕家務勞動與育兒壓力，讓女性提高生育意願，以挽救萎靡不振的生育率；若政策成效不錯，2025年將再引進1,200名家事移工。有關此政策之闡述，何者最為貼切？

(A)透過經濟援助，以強化生育獎勵

(B)開放移民政策，迎戰全球缺工危機

(C)正視人口危機，以政策協助再生產勞動

(D)藉由降低女性工時，以提升薪資競爭力

答案：C

解析：家務勞動與育兒都是屬於再生產勞動的一部分，藉由家事移工的引進，有助減輕職業婦女之壓力，有助提高生育率以減輕人口危機。

四、歷屆試題

為探究各國出生率偏低現象與因應措施，某校同學閱讀以下兩份資料：

I.某國為東亞的中高所得國家，政府為提升生育率，修訂已婚勞工停薪申請育嬰假的辦法，不但增加夫或妻的請假彈性，並提高請假期間津貼達八成薪。新法實施後，該國申請留職停薪人數成長超過3成，其中男性成長又比女性高2倍。

II.多位學者發現，中高所得國家年輕人晚婚或終身不婚的現象很普遍，導致各國生育率皆呈現下降趨勢。某學者甲指出，同為中高所得國家，北歐國家的出生率較東亞國家高，而北歐國家的新生兒，有半數以上出生於無法定婚姻關係的父母，但在東亞國家絕大多數的新生兒都出生在法定婚姻關係之內。請問：依題文資料推論，上述某國所施行的政策，是想要透過什麼策略來提高生育率？(2023學測)

(A)鼓勵新婚夫妻之一方退出職場 (B)鼓勵夫妻共同分攤育嬰的責任

(C)提升高齡已婚婦女的生育意願 (D)提供年輕人早婚並生育的誘因

答案：B