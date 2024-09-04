好讀周報／過半學生作業答案錯一樣 日教師追根究柢揭原因：抄AI

文／陳韻涵輯

新聞故事：日本東京一所私立國中今年稍早發生逾半數國一生在作業上寫出一模一樣錯誤答案的事件，發現此問題的理化老師探究發現，原來這些學生未查證便照抄生成式人工智慧（AI）的錯誤答案，草率應付功課。

《讀賣新聞》報導，這名34歲的男性理化老師當時出題，詢問關於唾液澱粉酶的作用，當他改作業時，卻發覺國一6個班共250名學生中，有超過50%的學生都寫下相同的錯誤答案：「唾液澱粉酶能夠分解食物裡的澱粉，使其更容易在胃中消化。」

然而，胃並不會分解糖分。

這名34歲的老師抱持追根究柢的精神，探查學生為何不約而同一起寫錯，他很快就發現，學生的答案是搜尋網站生成式AI的回答，而學生一字不漏照抄。

事後，這名老師詢問學生，是否使用搜尋網站的生成式AI寫作業，每個班級平均有60%到70%的學生舉手承認。

該名老師並未阻止學生上網找答案，但感慨許多學生片面複製便草率應答，未檢查AI回答是否正確。這名老師表示，如果學生有看過課本和參考書再作答，就會發現課本上描述消化澱粉的器官是「嘴巴和十二指腸」，而不是胃。

這名老師進一步發現，AI之所以答錯，是因為日本知名美乃滋品牌「雅膳誼」（Kewpie）的官網公告錯誤訊息，他透過昔稱「推特」（Twitter）的「X平台」向雅膳誼提出修正建議後，雅膳誼也隨即改正錯誤敘述。

這名理化老師的分享引起廣大共鳴，其中不乏學界人士。另一名老師回應該名理化老師的貼文寫道，「這起事件讓我們更瞭解唾液澱粉酶的功能，並凸顯生成式AI有時會抓到錯誤答案，這是讓學生理解自己下功夫重要性的機會教育案例。」

日本腸胃診所醫學博士江田証則說，「澱粉不會在胃中消化，這在醫學上不正確」，並讚賞雅膳誼立刻改正錯誤敘述的態度。江田証接著說，「愈來愈多人仰賴AI獲取與生命和健康相關的資料，極其危險，使用者需要比對各項資訊，『檢查』AI回應的準確性。」