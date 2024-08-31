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暑假線上學習夯 Ai學霸打穩國中基礎

聯合新聞網／ 力宇教育

隨著數位學習的普及，國中生的暑假學習方式正在悄然轉變。面對即將來臨的新學期，越來越多的家長和學生選擇數位課程，不僅能靈活掌握學習進度，還能針對個人弱點進行提升，確保開學後更快進入狀況。

Ai學霸課程的學習效果獲得多位學生肯定。

今年畢業於新北市福和國中的賴同學表示，自己在國一時成績排名比較後面，升國二的暑假開始使用Ai學霸數位課程，開學後成績就慢慢進步了，今年也順利考取理想的高中。而臺北市明德國中的彭同學則認為使用Ai學霸後，很多學校和補習班老師快速帶過的問題，都可以透過Ai學霸加以理解，考前也有重點複習，讓成績進步很多。

透過Ai學霸的名師教學影片，學生能反覆觀看理解內容，同時利用雲端題庫進行大量練習。且平臺引入AI智能學習模組，分析學習歷程數據，精準診斷學生的知識弱點，對症下藥提供補強影片和適性錯題卷。

臺北市懷生國中的賴同學，擔心邁入國中課程後，課業會跟不上其他同學，在小六畢業的暑假使用Ai學霸預習國一上課程。他分享道：「這套課程超棒的！上完課可以立即線上測驗、找到觀念錯誤的地方，再針對我應該補強的部分提供影片再學習，測驗就能拿100分，讓我覺得很有成就感！」

與傳統的補習班不同，Ai學霸可以根據自己的時間安排各科目學習，既能提前預習新課，也能複習過往知識，並依照需求制定個性化的學習進度。

對於未來要面臨升學考試的國中生而言，暑假是提升成績的關鍵時刻。Ai學霸幫助學生高效利用時間，運用AI智能掌握學習重點，落實標靶提升成績，為新學期課業打下堅實基礎。

Ai學霸開學季結帳輸入優惠碼[kw200]，即贈$200購課金，活動期間即日起至113年9月30日。官網註冊會員還能申請10天免費試讀課程，提升成績就從現在開始！

延伸資訊：

【Ai學霸】

https://www.ai-dux.com/

【Ai學霸FB】

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis

【Ai學霸Youtube】

https://www.youtube.com/@Ai-vq2js

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