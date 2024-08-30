開箱你的英文素養力／全球變暖影響睡眠質量，愈熱睡愈少

隨著全球氣候變遷的影響日益擴大，科學家們發現，除了常見的極端氣候和生態系統失衡外，最新研究更是指出，全球暖化可能會嚴重影響我們的睡眠品質，預計到2099年，每個人每年可能會失去高達58小時的睡眠時間！

透過英語閱讀素養文章，同學們不僅能提升英文能力，還能瞭解各大議題的知識。本篇文章屬於環境教育議題，聯合好讀的Coach Jeff 與力宇教育的Yvonne老師將帶領大家一起深入瞭解這篇文章的科學發現，揭示全球暖化對我們未來的潛在威脅。同學們先自己試試看，閱讀文章並進行測驗，再聽老師們的講解喔！

答案都寫上了，點開影片聽聽Coach Jeff的文章解說！

另外對於這篇閱讀文章，Yvonne老師也分享了閱讀測驗的解題技巧、關鍵字分析及文法的延伸練習，請點選影片觀看！

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