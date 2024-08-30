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開箱你的英文素養力／全球變暖影響睡眠質量，愈熱睡愈少

聯合新聞網／ 力宇教育

隨著全球氣候變遷的影響日益擴大，科學家們發現，除了常見的極端氣候和生態系統失衡外，最新研究更是指出，全球暖化可能會嚴重影響我們的睡眠品質，預計到2099年，每個人每年可能會失去高達58小時的睡眠時間！

透過英語閱讀素養文章，同學們不僅能提升英文能力，還能瞭解各大議題的知識。本篇文章屬於環境教育議題，聯合好讀的Coach Jeff 與力宇教育的Yvonne老師將帶領大家一起深入瞭解這篇文章的科學發現，揭示全球暖化對我們未來的潛在威脅。同學們先自己試試看，閱讀文章並進行測驗，再聽老師們的講解喔！

答案都寫上了，點開影片聽聽Coach Jeff的文章解說！

另外對於這篇閱讀文章，Yvonne老師也分享了閱讀測驗的解題技巧、關鍵字分析及文法的延伸練習，請點選影片觀看！

對於有趣又富有知識性的文章意猶未盡嗎？力宇教育推出了《英語閱讀素養100篇》線上課程，提供不同領域與議題的閱讀文章，搭配外師及中師的解說及延伸學習，讓同學除了訓練國中英語會考閱讀素養力之外，還能增加課本中沒有提到的知識喔！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(1)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10554

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(2)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10561

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語3上(108新綱)適用113學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10556

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用114年會考)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 素養 英語

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