新學期贏在起跑點！高中師推10本好書打造「心」儀式 讓你開學驚豔全場

新學期即將開始了，想在開學第一天就驚艷全場嗎？這10本書絕對是你亮麗登場的秘密武器！首先，問一下自己：你是不是做好時間管理和學期計畫呢？如何在晨間與夜間養成好習慣，讓自己能事事成功達標，贏在起跑點上。

如何從歷史文學的雙視角，解析古人們的生存之道，成敗回顧過往，立足眼前，放眼未來，又如何透過文學的心、歷史的眼去思辨，跨越人生難題，不再重蹈覆轍？從今天起，如何保持自信，即便面對低谷，也不斷為自己打氣呢？並讓新學期有機會衝鋒陷陣，持續向前？你準備要做好人際關係，而且善用你的好口才，讓大家了解你了嗎？新學期你不只不用內耗精力，還可以在彼此舒服距離下與人互動？同時，可以即時做出改變，修復關係，影響身邊的人，讓人際不再卡關，並找到好方法突破困局，順勢成為人見人愛的暖心同伴！

最後，不要忘記，父母是我們最早的學習對象，開學前和家人好好聊聊夢想、目標，你必然會從他們身上獲得新啟發、新體悟，就讓我們用10本書打造你超強的開學「心」儀式：

《人生成功升級的晨間＆夜間習慣》早起鳥兒有蟲吃，夜間感恩的人兒有祝福賞，1+1讓你的每個早晨都充滿能量，不再睡眼惺忪地進教室、公司，而是精神抖擻地迎接新的一天，同時夜間的習慣也讓你掌握「好人脈＋好運氣＋好靈感」，善用晚間時光，抓住翻轉人生的機會！

《把時間當作朋友》我稱它是時間管理的魔法書，它讓你駕馭時間，掌握人生，讓開學後的人生，無論是課業、社團、人際聚會、你的時間都在掌握中，讓你的人生游刃有餘！同時，讓大家對你的效率擔當刮目相看，讓老師和同學都想要和你一樣控管時間，越自律越自由。

《厭世說新語：天生我材必有用，勇者不必鬥惡龍》透過經典文學發掘自我的寶藏地圖，它告訴你，每個人都有獨特的才能！開學別人秀成績單，你就秀你的獨特技能！找到自己的閃光點，成為班上獨一無二、與眾不同的存在！

《一歷百憂解2：解鎖中國史》讓歷史變身你面對抉擇的超級好朋友，讓你秒懂3000年中國史！無論任何學科，你都可以用史家的觀點來切入，必然讓全班驚呼，讓你成為課堂上的話題王！

《你願意，人生就會值得》，這算是一本找回自信，讓你生活正能量的的魔法書，它教你如何疼愛自己，趁著開學前的光，用它為自己打打氣，散發無敵自信光彩，吸引同學的目光，正能量像蜜糖般，讓大家都不自覺地想要靠近你！

《靠太近會受傷》是人際關係的調色盤，它教你如何在不傷害別人的情況下表達精準地自己。開學之初，無論是新舊朋友，你懂得如何保持恰到好處的距離，尊重他人也設下人際底線，告別社交尷尬，成為人見人愛的人際達人！

《一本你希望所愛之人讀過的書》這是此生愛的藝術修練之道，它教你如何理解自己和他人的情感。開學之初，你學會關係療癒，知道如何愛、如何去爭執、做出改變、獲得滿足，及時試圖修復，每個磨合都是雙向奔赴的起點。

《零內耗溝通術》讓你輕鬆化解衝突，每次溝通都是雙贏，無論是報告、小組討論、團體合作，你就是最佳發言人，這是一本口才王的必修秘笈，它教會我們是事半功倍的溝通，成為大家放在心中的知心人。

《以母之名》，原來你的人生教練就在家裡，家人的陪伴，上天即便給了你一手爛牌，你也能勇敢翻盤！開學若遇到挫折之際，想想書中的主角是如何在逆境中崛起的，相信你也會找到勇氣，培養堅韌不拔的意志力，成為班上的勵志偶像！

《人生沒什麼不可放下》是讓你每天都來點心靈SPA，在你努力拚搏之後，它教你如何保持內心的平靜。面對開學壓力超大的時刻，它就是你重整出發的心靈雞湯！成為身邊人的定心丸，大家都覺得在你身邊就擁有光與愛！

1. 每天醒來或睡前閱讀十分鐘，把新知識當作睡前故事。 2. 在書中最喜歡的句子下畫線，開學後持續寫在筆記本。 3. 和好朋友一起閱讀，組成「開學勵志讀書會」。 4. 每讀完一本書，在日曆上貼上星星貼紙，看著星星越來越多，人生智慧累積越多。

你準備好了嗎？就讓我們一起用這10本書，開啟一個智慧、有趣、充滿可能性的新學期吧！

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