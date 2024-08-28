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科學人／締造新的可能！金屬小行星上發現鐵銹 是否真有水存在？

科學人／ 文‧袁珮閎
以希臘神話的賽姬（Psyche，靈魂的化身）命名的小行星靈神星，可能是早期太陽系中一個行星胚胎的殘骸。圖為太空船接近靈神星的示意圖。美聯社
以希臘神話的賽姬（Psyche，靈魂的化身）命名的小行星靈神星，可能是早期太陽系中一個行星胚胎的殘骸。圖為太空船接近靈神星的示意圖。美聯社

以希臘神話的賽姬（Psyche，靈魂的化身）命名的小行星靈神星，可能是早期太陽系中一個行星胚胎的殘骸，運行軌道位於火星和木星之間的小行星帶，它的體積龐大，屬於大型小行星。由於表面光亮，一直以來都被認為是一顆鐵鎳核心的天體。

鐵鏽的蹤跡

為了更深入地了解靈神星，天文學家利用JWST對靈神星進行紅外線觀測，意外發現靈神星表面有羥基（-OH）的存在。羥基是水分子的一部份，這個發現讓科學家開始尋找是否有水的證據。緊接而來的發現更是讓科學家欣喜若狂，這些羥基與零神星上的鐵結合，形成了鐵的氫氧化物，也意味著鐵銹的存在。

水從何而來？

但靈神星上的鐵鏽從何而來？換句話說，水從哪裡來？

過去的觀測記錄，並未顯示靈神星表面上有水的跡象，鐵銹的存在成為一個謎團。科學家提出了一種解釋：這些水分子可能是由撞擊靈神星的水冰小行星帶來的。這些撞擊不僅改變了靈神星的表面，也為其帶來了水分子，並與金屬（例如鐵）發生反應，形成了鐵鏽。

為了確定靈神星是否真的有水，賈馬克（Stephanie G. Jarmak）和團隊的其他科學家轉向JWST的兩種紅外傳感儀器：近紅外光譜儀（NIRSpec）和中紅外儀器（MIRI），它們可以檢測較短的紅外波長。

NIRSpec的數據顯示了羥基的特徵，確認了羥基在小行星上的存在。除此之外，這些數據與其他隕石中的羥基特徵進行比較後，發現靈神星的羥基特徵與某些含鐵鏽且富含碳的隕石相似。這一發現使研究人員更加相信，靈神星上的氫氧根與鐵結合之後，形成了鐵鏽。

然而，MIRI的數據卻缺乏水的明確特徵。儘管如此，研究人員並未排除水存在的可能性，因為它可能存在於JWST無法觀測到的靈神星其他部分。也有可能水的濃度低於MIRI的檢測下限。

行星形成的重新定位

靈神星上的鐵銹為行星的形成提供了其他可能。傳統觀點認為，像靈神星這樣的金屬小行星是在太陽系的高溫區域形成的。但鐵鏽的存在表明，靈神星可能在形成初期曾經位於太陽系的外圍低溫區，在那裡水冰能夠穩定存在。隨後，由於太陽系引力的作用，靈神星才遷移到了現在的位置。

雖然JWST的觀測為我們揭示了小行星靈神星的一些秘密，但仍有許多謎團等待我們去解開。這項研究已被《行星科學雜誌》（Planetary Science Journal）接受。論文的第一作者賈馬克 表示，富含金屬的小行星是稀有礦物的重要來源，很可能是未來太空採礦計畫的重點研究對象。但團隊的下一步計畫是研究靈神星表面上水合金屬的具體位置，包括觀察靈神星的南極，那裡有一個可能是與帶水隕石相撞而形成的大型隕石坑。

資料來源：

1. $100,000 quadrillion asteroid Psyche may be rusting, James Webb telescope reveals

2. Estimate of water and hydroxyl abundance on asteroid (16) Psyche from JWST data

延伸閱讀

（本文出自2024.08.26《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

NASA 太空 小行星 科學人雜誌

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