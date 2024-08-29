新聞中的公民與社會／英工黨睽違14年重返執政 內閣制選舉制度為何？

一、時事掃描

英工黨重返執政 經濟看旺 英國4日舉行的國會大選結果出爐，工黨拿下650席中的412席，為1997年來最重大勝利，睽違14年重返執政，黨魁施凱爾5日前往白金漢宮覲見國王查理三世，並正式獲任命成為新任英國首相。【2024/7/6經濟日報】

二、命題趨勢

英國大選後，工黨終結保守黨14年執政，原閣員有11位落選，新政府上台後可望推動大規模改革。此新聞關鍵字：內閣制的特色、選舉制度、得票率與席次率(席次紅利、比例性)、英國脫歐等。

三、牛刀小試

2024年5月22日英國首相Rishi Sunak向國王Charles III提出解散英國國會，7月4日舉行下議院650席的全面改選。這次大選是Charles III即位後的首次全國性選舉，也是英國脫歐後首場大選；許多保守黨現任閣員在選區落敗，無法連任，連曾任首相的Mary Elizabeth Truss也在與工黨對手對決中，以不到1,000票的差距落敗對手。主要選舉結果如下表所示。從表中資料研判，英國下議院的選舉制度為何？請在答題表的左欄勾選最適合之選舉制度，並在右欄寫出判斷的理由(70字內)。註：席次紅利是指席次率減去得票率。